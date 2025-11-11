Santa Fe y una decisión con su nuevo técnico: Tiene que ser Uruguayo

Tres candidatos con acento charrúa

La carpeta de opciones está encabezada por tres técnicos:

Pablo Peirano , quien ya dirigió a Santa Fe y dejó buena impresión en el grupo de jugadores pese a su salida a comienzos de 2025.

, quien ya dirigió a Santa Fe y dejó buena impresión en el grupo de jugadores pese a su salida a comienzos de 2025. Jorge “Polilla” Da Silva , conocedor del fútbol colombiano, con pasado en América de Cali y buen recorrido en el continente.

, conocedor del fútbol colombiano, con pasado en América de Cali y buen recorrido en el continente. Pablo Repetto, recordado por su paso en Atlético Nacional y con destacada trayectoria internacional en clubes como Liga de Quito e Independiente del Valle.

Aunque el club no ha hecho ningún anuncio oficial, la intención es cerrar el tema en los próximos días, aprovechando la pausa del campeonato para planificar el 2026 con tiempo.

Peirano, el nombre con más respaldo interno

De los tres, Pablo Peirano sería el que más respaldo tiene dentro del camerino y la estructura deportiva. Su salida a principios de año se dio por los resultados, pero varios jugadores destacaron su trabajo en la base del título obtenido meses después.

El técnico uruguayo dirigió 68 partidos con Santa Fe, dejando un balance de 29 triunfos, 20 empates y 19 derrotas(rendimiento del 52,4 %). Además, alcanzó una final de Liga ante Atlético Bucaramanga.

Incluso exjugadores como Facundo Agüero lo han elogiado públicamente: “Es un técnico muy completo, con buen manejo de grupo y una idea clara. Conoce el club y podría aportar mucho si vuelve”, afirmó el defensor.