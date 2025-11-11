Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 21:28
Santa Fe y una decisión con su nuevo técnico: Tiene que ser Uruguayo
El equipo cardenal ya sabría donde buscar su nuevo entrenador.
Mientras Independiente Santa Fe se juega su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, la dirigencia trabaja en paralelo para construir el proyecto deportivo del próximo año. El equipo bogotano, que en 2026 disputará la Copa Libertadores, quiere iniciar el nuevo ciclo con un técnico de experiencia internacional y perfil ofensivo.
Todo apunta a que la apuesta será por un entrenador uruguayo, y ya hay tres nombres sobre la mesa.
Tres candidatos con acento charrúa
La carpeta de opciones está encabezada por tres técnicos:
- Pablo Peirano, quien ya dirigió a Santa Fe y dejó buena impresión en el grupo de jugadores pese a su salida a comienzos de 2025.
- Jorge “Polilla” Da Silva, conocedor del fútbol colombiano, con pasado en América de Cali y buen recorrido en el continente.
- Pablo Repetto, recordado por su paso en Atlético Nacional y con destacada trayectoria internacional en clubes como Liga de Quito e Independiente del Valle.
Aunque el club no ha hecho ningún anuncio oficial, la intención es cerrar el tema en los próximos días, aprovechando la pausa del campeonato para planificar el 2026 con tiempo.
Peirano, el nombre con más respaldo interno
De los tres, Pablo Peirano sería el que más respaldo tiene dentro del camerino y la estructura deportiva. Su salida a principios de año se dio por los resultados, pero varios jugadores destacaron su trabajo en la base del título obtenido meses después.
El técnico uruguayo dirigió 68 partidos con Santa Fe, dejando un balance de 29 triunfos, 20 empates y 19 derrotas(rendimiento del 52,4 %). Además, alcanzó una final de Liga ante Atlético Bucaramanga.
Incluso exjugadores como Facundo Agüero lo han elogiado públicamente: “Es un técnico muy completo, con buen manejo de grupo y una idea clara. Conoce el club y podría aportar mucho si vuelve”, afirmó el defensor.
Semana decisiva para el futuro cardenal
Más allá del tema del entrenador, la dirigencia de Santa Fe también avanza en otros frentes. Ya se confirmó la renovación de Hugo Rodallega y Cristian Mafla, dos piezas clave del título, y se prepara la salida de Harold Santiago Mosquera, quien podría despedirse este jueves en El Campín si el equipo no avanza a cuadrangulares.
El objetivo del club es mantener la base del plantel, liberar cupos extranjeros y definir cuanto antes al nuevo cuerpo técnico para iniciar la pretemporada con un proyecto consolidado.
Fuente
Antena 2