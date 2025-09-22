Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 19:47
Santa Fe ya tendría listo al nuevo DT si se anuncia la salida de Bava
En Paraguay afirman que este 23 de septiembre se confirmará la llegada de Jorge Bava a Cerro Porteño.
En la tarde de este lunes 22 de septiembre comenzó a tomar fuerza el rumor sobre la salida de Jorge Bava de Independiente Santa Fe. De acuerdo con versiones de prensa, el técnico uruguayo tendría un principio de acuerdo con Cerro Porteño y mañana martes sería anunciado como entrenador de ese equipo.
Puede leer: Confirman la carrera que excluirá al Israel Premier-Tech en 2026
La información generó tal revuelo que el propio club bogotano emitió un comunicado oficial en el que aseguró que “a la fecha nuestro director técnico Jorge Bava, tiene contrato vigente con la institución”. Además, precisó que la continuidad del entrenador estará ligada a los resultados deportivos que se consigan en lo que resta de la temporada 2025-II.
Sin embargo, el mensaje del club dejó dudas, ya que en semanas anteriores se había dado por sentado que el estratega uruguayo lideraría el proyecto deportivo para la Copa Libertadores 2026. Esto contrasta con la condición expuesta en el comunicado, que supedita su renovación al rendimiento inmediato.
¿Quién remplazaría a Jorge Bava en Santa Fe?
Ante este panorama, la dirigencia Santa Fe ya se estaría preparando en caso de que se confirme la salida de Bava, y todo indica que el nuevo entrenador sería Francisco López, quien ya asumió de manera interina el semestre anterior y actualmente se desempeña como director deportivo.
Estadísticas de Francisco López como técnico de Santa Fe
Y es que Francisco López no solo tiene sentido de pertenencia por la institución, sino que conoce a la plantilla actual. En el semestre anterior, tras la salida de Pablo Peirano, dirigió siete partidos y sumó 16 puntos (cinco victorias, un empate y una derrota).
Los hinchas, por ahora, esperan una declaración directa de Jorge Bava que aclare su futuro, ya que su eventual salida a mitad de campeonato representaría un golpe difícil de manejar para el equipo capitalino que inicialmente va en búsqueda del título de Copa Betplay y la clasificación a cuadrangulares.
Le puede interesar: Juan Carlos Osorio volvió y firmó con nuevo 'equipo'
Este martes 23 de septiembre será crucial en Independiente Santa Fe para definir su futuro deportivo, pues si bien el contrato con Bava está vigente y tiene cláusula de salida, los rumores sobre su marcha han generado pánico en el entorno.
Fuente
Antena 2