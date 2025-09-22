Santa Fe ya tendría listo al nuevo DT si se anuncia la salida de Bava

En la tarde de este lunes 22 de septiembre comenzó a tomar fuerza el rumor sobre la salida de Jorge Bava de Independiente Santa Fe. De acuerdo con versiones de prensa, el técnico uruguayo tendría un principio de acuerdo con Cerro Porteño y mañana martes sería anunciado como entrenador de ese equipo.

La información generó tal revuelo que el propio club bogotano emitió un comunicado oficial en el que aseguró que “a la fecha nuestro director técnico Jorge Bava, tiene contrato vigente con la institución”. Además, precisó que la continuidad del entrenador estará ligada a los resultados deportivos que se consigan en lo que resta de la temporada 2025-II.

Sin embargo, el mensaje del club dejó dudas, ya que en semanas anteriores se había dado por sentado que el estratega uruguayo lideraría el proyecto deportivo para la Copa Libertadores 2026. Esto contrasta con la condición expuesta en el comunicado, que supedita su renovación al rendimiento inmediato.

¿Quién remplazaría a Jorge Bava en Santa Fe?

Ante este panorama, la dirigencia Santa Fe ya se estaría preparando en caso de que se confirme la salida de Bava, y todo indica que el nuevo entrenador sería Francisco López, quien ya asumió de manera interina el semestre anterior y actualmente se desempeña como director deportivo.