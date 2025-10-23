Santa Fe ya tendría listo al remplazo de Harold Santiago Mosquera

Independiente Santa Fe ya piensan en la conformación del plantel para el primer semestre de 2026, y uno de los temas más importantes pasa por la continuidad de Harold Santiago Mosquera, uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo cardenal.

Aunque el club bogotano tiene la intención de renovar su contrato, todo indica que la negociación no será sencilla. Mosquera ha despertado el interés de varios equipos del exterior, entre ellos uno de Brasil y otro de México, además de Millonarios, el club en el que debutó como profesional.

¿Quién sería el remplazo de Harold Santiago Mosquera en Santa Fe?

Ante la posibilidad de su salida, la dirigencia santafereña ya analiza opciones para cubrir su eventual ausencia. Y el nombre que más fuerza toma es el de Jersson González, futbolista que pertenece a Santa Fe pero actualmente está cedido en Deportes Tolima.

En el conjunto pijao, González ha tenido un rendimiento destacado bajo las órdenes de Lucas González, consolidándose como una de las piezas ofensivas más importantes del equipo durante este segundo semestre.