Santa Fe ya tiene reemplazo de Mehring: ¿quién es Jhoyler Andrades?

Santa Fe vuelve a ser noticia en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo por el mal presente deportivo por el que están pasando en la Liga BetPlay, en donde viene con una racha negativa de tres partidos en donde no han conseguido la victoria, sumando un empate y dos derrotas de manera consecutiva en la ciudad de Bogotá, sino también por una baja sensible en sus plantilla.

El cuadro 'cardenal' ahora recibió otro "duro golpe" protagonizado por uno de los fichajes más destacados de la temporada, el guardameta argentino, Andrés Mehring, quien disputó pocos partidos, pero dejó grandes sensaciones en cada una de sus actuaciones. Sin embargo sorprendió al anunciar su renuncia del club y regresando a su país. Este hecho causó desconcierto en las directivas y cuerpo técnico de Santa Fe, quienes tuvieron que actuar rápidamente para hallar al que sería de ahora en adelante su segundo arquero, el cual sería el juvenil, Jhoyler Andrades.

¿Quién es Jhoyler Andrades, segundo arquero de Santa Fe?

Santa Fe sigue sin "levantar cabeza" desde que llegó el nuevo técnico uruguayo, Jorge Bava, quien tomó las riendas del club desde hace tres partidos, pero sus resultados no han sido los mejores. Ahora tendrá que afrontar otro complicado reto y es el de saber cómo asumir la baja sensible de Mehring en el arco con un nuevo arquero juvenil de poco recorrido como lo es Jhoyler Andrades.

El nuevo guardameta del elenco santafereño es una revelación en el FPC, formado en las canteras del club y con el sueño vigente de jugar su primer partido como profesional, ya que aún no ha debutado. Con tan solo 21 años las expectativas con el portero son bastante altas, ya recibió su primera convocatoria para el partido ante Independiente Medellín y a los hinchas también les da seguridad poder contar con un jugador que ha tenido como guía a destacadas figuras como lo son Robinson Zapata y, actualmente, Andrés Mosquera Marmolejo.

