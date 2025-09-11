Santiago Giordana es la cábala de Millonarios: impactante dato lo confirma

Después de un mal inicio en la Liga BetPlay y de deber dos partidos, Millonarios ha ido de menos a más durante este segundo semestre. Todo cambió con la llegada de Hernán Torres al banquillo de la institución. Desde ese momento clasificaron a los octavos de final de Copa BetPlay, pese a una derrota, y en el rentado local ya están a dos puntos del selecto grupo de los ocho clasificados.

Con una nómina muy corta y con la ilusión por el regreso de Leonardo Castro que aclamó el Estadio El Campín, Millonarios va en busca de dar el golpe y clasificarse para los cuadrangulares finales. Hernán Torres le ha dado la confianza plena a Santiago Giordana y el delantero argentino respondió rompiendo las redes tras una larga sequía.

Tuvieron que pasar seis meses desde el último gol de Santiago Giordana y ante el Deportivo Pasto por partido pendiente de la segunda fecha, el goleador del fútbol peruano volvió a reportarse para darle una importante victoria a Millonarios que necesitaba mantener la ilusión intacta de poder acercarse a la clasificación.

Santiago Giordana es el verdadero amuleto de Millonarios. Un dato confirma la importancia que tiene el delantero argentino cada vez que juega, especialmente en Bogotá junto a su afición.

LA CÁBALA DE SANTIAGO GIORDANA EN MILLONARIOS

El atacante llevaba una racha de poco más de seis meses sin anotar un gol en Colombia. Ni en la Copa BetPlay en donde fue expulsado y deberá pagar dos fechas de sanción ni en la Liga. Santiago Giordana anotó con un testarazo tras un centro de Samuel Martín que dio de qué hablar con la asistencia.

La realidad es que Jáder Valencia, quien era el llamado amuleto de Millonarios ya quedó en el olvido tras su salida al Medellín. El verdadero jugador diferente es Santiago Giordana que volvió a marcar y en Bogotá. El dato que deja bien parado al argentino sentencia que, cada vez que anota en El Campín, los ‘Albiazules’ suman de a tres.

Cuando Giordana marca en Bogotá, Millonarios siempre ha ganado. El que fue artillero en Perú lleva apenas ocho tantos con la institución bogotana y marcó contra Junior en 2024 (2-0), Santa Fe en 2024 (3-1), Boyacá Chicó en 2024 (3-0), La Equidad en 2025 (2-1) y ahora contra el Deportivo Pasto (1-0).

Son pocos los goles que ha marcado en Millonarios, especialmente para más de 70 partidos. Sin embargo, quedó claro que su importancia en cancha todavía se hace notoria por los puntos que ha ganado en Bogotá cuando Santiago marca en casa. Su última anotación antes del gol ante Pasto fue de visitante y perdieron.

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVABA SANTIAGO GIORDANA SIN MARCAR GOL?

El gol de Santiago Giordana contra el Deportivo Pasto rompe con una larga sequía de un poco más de seis meses sin poder anotar. Su último tanto había sido el 23 de febrero contra el Deportivo Cali en la capital del Valle del Cauca.

En ese sentido, el argentino llevaba 198 días sin marcar goles con Millonarios. Seis meses y 17 días aproximadamente. Con el equipo bogotano lleva 73 partidos disputados desde que llegó al club y apenas lleva ocho goles, siendo una cifra de mucha discusión en la hinchada.