Santiago Giordana saldría de Millonarios a otro equipo de Liga Betplay

El futuro del delantero argentino Santiago Giordana podría estar lejos de Millonarios FC, una vez termine la fase regular de la Liga Betplay 2025-II. El atacante de 30 años no se ha consolidado como titular y estaría en la lista de jugadores transferibles del club capitalino.

Estadísticas de Santiago Giordana en Millonarios

Giordana llegó al conjunto embajador en 2024 procedente de Deportivo Garcilaso de Perú, y desde entonces ha disputado 78 partidos oficiales, en los que ha marcado nueve goles. Aunque mostró compromiso, su rendimiento no ha llenado las expectativas del cuerpo técnico y la dirigencia.

Según informó el periodista Cristian Pinzón, existe la posibilidad de que Millonarios y Deportivo Pasto realicen un intercambio de jugadores que incluiría al uruguayo Facundo Boné.

El trueque consistiría en que Giordana pase a Pasto y Boné llegue al conjunto albiazul, operación que incluiría un excedente económico a favor del cuadro Volcánico.