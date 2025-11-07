Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 21:45
Santiago Giordana saldría de Millonarios a otro equipo de Liga Betplay
El delantero argentino no tiene cabida en el proyecto del Embajador para 2026.
El futuro del delantero argentino Santiago Giordana podría estar lejos de Millonarios FC, una vez termine la fase regular de la Liga Betplay 2025-II. El atacante de 30 años no se ha consolidado como titular y estaría en la lista de jugadores transferibles del club capitalino.
Estadísticas de Santiago Giordana en Millonarios
Giordana llegó al conjunto embajador en 2024 procedente de Deportivo Garcilaso de Perú, y desde entonces ha disputado 78 partidos oficiales, en los que ha marcado nueve goles. Aunque mostró compromiso, su rendimiento no ha llenado las expectativas del cuerpo técnico y la dirigencia.
Según informó el periodista Cristian Pinzón, existe la posibilidad de que Millonarios y Deportivo Pasto realicen un intercambio de jugadores que incluiría al uruguayo Facundo Boné.
El trueque consistiría en que Giordana pase a Pasto y Boné llegue al conjunto albiazul, operación que incluiría un excedente económico a favor del cuadro Volcánico.
Boné, de 29 años, vive un buen presente con el equipo volcánico, donde en esta temporada ha sumado siete goles en 36 partidos, siendo una de las figuras del plantel.
Debido a la situación económica del Pasto, la dirigencia estaría abierta a negociar su salida, especialmente si no logran renovar su contrato antes de finalizar el año.
De concretarse, este movimiento sería uno de los primeros ajustes de plantilla que prepara Millonarios para 2026, en un proyecto que busca renovar su frente ofensivo y volver a pelear por títulos nacionales.
Cabe recordar que los otros extranjeros de Millonarios en la actualidad son el brasileño Bruno Sávio, el costarricense Juan Pablo Vargas y el uruguayo Guillermo de Amores.
