Santiago Moreno dio a conocer los reales motivos que tuvo para salir de América

Una de las bajas sensibles para Juan Carlos Osorio en América de Cali durante el actual mercado fue la salida de Santiago Moreno, quien logró un acuerdo para jugar en Portland Timbers de la MLS dejando un gran rédito económico al club escarlata y yéndose con grandes ilusiones económicas y deportivas.

El futbolista ultima detalles para su viaje y en diálogo con ‘Supercombo del Deporte’ de RCN Radio Cali comentó detalles de su salida: “Ya tengo todo listo para viajar, solo falta la Visa… Sobre Estados Unidos había tenido la oportunidad de ir con América a Miami en pre temporada, pero para la ciudad que voy, no tengo referencias, estoy muy emocionado y muy ansioso por jugar".

Respecto a los motivos que lo impulsaron a irse, dijo: "Uno siempre quiere ganar más, yo tenía mi cabeza en el club, con el proyecto del profe para ganar más con América, cuando llegó la propuesta, quise pensar en ganar cosas en otro club y eso me lleva a tomar la decisión".

"El tema económico no fue lo que me llevó a tomar la decisión, acá le daba una vida digna a mi familia, sin lujos, pero vivíamos bien. La decisión fue interna, allá pienso que me van a ayudar a crecer y ser una mejor persona", agregó.

Y mencionó que habló con un jugador de Selección Colombia: "Ya estuve en contacto con Yimmi Chará, me dijo que estaba muy contento y que se dieran las cosas de mi traspaso”, mientras que su representante y padrino Alex Díaz comentó que “Timbers tiene proyectado con Santiago (Moreno), llevarlo a Europa en 2 años, el equipo siempre le hizo saber a él el proyecto deportivo a futuro".