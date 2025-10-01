Actualizado:
Santos tomó decisión con Alfredo Morelos; Nacional tendrá que alistar la chequera
El delantero ya conoce la intención del club brasileño dueño de sus derechos deportivos.
Mientras Atlético Nacional juega las últimas fechas de la fase regular en la presente Liga BetPlay, competencia en la que busca acceder a los cuadrangulares, las directivas del equipo ‘verdolaga’ ya piensan en la confección de su nómina para el próximo año.
Uno de los jugadores que ha convencido a los hinchas y también a las directivas es el delantero Alfredo Morelos, jugador de 29 años que en 36 partidos disputados con Nacional en este 2025 ha logrado anotar 12 goles y ofrecer 11 asistencias.
Nacional tendrá que competir con otras posibles ofertas
El atacante nacido en el departamento de Córdoba, quien acaba el préstamo con Nacional a finales de este año, deberá negociar con Santos su continuidad en el cuadro ‘verdolaga’, sabiendo que el colombiano pertenece al conjunto brasileño y tiene vínculo hasta diciembre del 2026.
Teniendo en cuenta esto, una información revelada por el periodista Julián Capera asegura que el club brasileño está dispuesto a venderlo, pero no solo escuchará ofertas de Nacional sino también de otros equipos, añadiendo que la idea que allá tienen es vender a Morelos de forma definitiva y no darle nuevamente en préstamo.
🚨 Santos 🇧🇷 abrió formalmente canal de negociación con Atlético Nacional por Alfredo Morelos. El equipo brasileño priorizará ofertas para venta definitiva de sus derechos.— Julián Capera (@JulianCaperaB) October 1, 2025
La voluntad del jugador es permanecer con el equipo antioqueño.
¿Qué quiere hacer Alfredo Morelos?
La fuente indica que el atacante quiere seguir en Nacional, lugar donde ha demostrado estar cómodo y rendir de una gran manera, una opinión importante en la intención que tendría el cuadro ‘verdolaga’ por retener al goleador.
Sin embargo, ante la gran campaña que de momento ha realizado Morelos en Nacional, es posible que otros grandes equipos del continente pongan ofertas sobre la mesa del Santos de Brasil para obtener los servicios de Alfredo, así que seguramente las directivas ‘verdolagas’ tendrán que poner una buena cantidad de dinero para competir con otros clubes.
