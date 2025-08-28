Actualizado:
Sao Paulo busca el traspaso de una figura de Deportes Tolima
El Tricolor Paulista busca meterse a 'semis' de Libertadores y pelear el liderato del Brasileirao.
Luego de eliminar a Atlético Nacional, Sao Paulo se ha propuesto convertirse en uno de los animadores de la Copa Libertadores de América, y para ello continúa trabajando en posibles refuerzos para lo que resta de la temporada; y en esa búsqueda de fichajes se interesó en un delantero de Deportes Tolima.
Hace un par de días se viene hablando sobre el interés de Sao Paulo en Gonzalo Lencina, delantero argentino de 27 años quien se desempeña en Deportes Tolima y tiene unos buenos números en la temporada en curso. No hay nada oficial todavía.
Según Valentín Furlán, Lencina hace parte de la lista de candidatos de la dirigencia para ocupar esa vacante en la delantera del equipo; su compatriota Lautaro Díaz (Cruzeiro) es otra opción, quien atrae justamente porque ya conoce el medio.
Gonzalo Lencina podría ser nuevo jugador de Sao Paulo
La posibilidad de que Gonzalo Lencina llegue a Sao Paulo toma fuerza en la medida en que es de los jugadores menos caros que ha analizando la dirigencia del club, además de que viene destacándose en Tolima y de estar en edad para tener su primera experiencia en Brasil.
Trayectoria, estadísticas y palmarés de Gonzalo Lencina
Gonzalo Lencina debutó en Belgrano de Córdoba, y pasó por Gimnasia de Jujuy, Atlético Rafaela, Atlético Bucaramanga, Junior y Deportivo Pereira. Ha disputado 155 partidos en su carrera y suma 40 goles, que indica 0,26 anotaciones por partido.
El palmarés de Lencina se limita al título de la primera división del fútbol colombiano en 2023-II con la camiseta de Junior, pese a que en ese equipo no tuvo la continuidad esperada y por eso se marchó prematuramente.
Acerca de la cifra que pagaría Sao Paulo por el fichaje de Gonzalo Lencina, esta sería de un millón de dólares, aunque se analiza la posibilidad de que el argentino se marche a Brasil bajo préstamo con opción de compra. Deportes Tolima podría cobrar un incentivo adicional por la interrupción de su contrato.
🚨 EXCL | Gonzalo Lencina, do Tolima, é um dos centroavantes avaliados pela diretoria do São Paulo.— Valentin Furlan (@valentinfurlan_) August 26, 2025
Lautaro Díaz, como trouxe @_alexsander , também está nesse bolo.
Sem oficialização, por ora. pic.twitter.com/lu0GgtbYVm
