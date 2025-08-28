Sao Paulo busca el traspaso de una figura de Deportes Tolima

Luego de eliminar a Atlético Nacional, Sao Paulo se ha propuesto convertirse en uno de los animadores de la Copa Libertadores de América, y para ello continúa trabajando en posibles refuerzos para lo que resta de la temporada; y en esa búsqueda de fichajes se interesó en un delantero de Deportes Tolima.

Hace un par de días se viene hablando sobre el interés de Sao Paulo en Gonzalo Lencina, delantero argentino de 27 años quien se desempeña en Deportes Tolima y tiene unos buenos números en la temporada en curso. No hay nada oficial todavía.

Según Valentín Furlán, Lencina hace parte de la lista de candidatos de la dirigencia para ocupar esa vacante en la delantera del equipo; su compatriota Lautaro Díaz (Cruzeiro) es otra opción, quien atrae justamente porque ya conoce el medio.

Gonzalo Lencina podría ser nuevo jugador de Sao Paulo

La posibilidad de que Gonzalo Lencina llegue a Sao Paulo toma fuerza en la medida en que es de los jugadores menos caros que ha analizando la dirigencia del club, además de que viene destacándose en Tolima y de estar en edad para tener su primera experiencia en Brasil.