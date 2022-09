Sarmiento describió a Nacional tras vencer a Patriotas: "Es un equipo aguerrido y que lucha"

Atlético Nacional venció a Patriotas 1-0 por la fecha 14 de la Liga Betplay del segundo semestre, en un duelo que no fue el mejor de la temporada para los de Pedro Sarmiento y que más bien dejó cosas por mejorar.

Aun así, los locales se hicieron con los tres puntos y ahora están entre los ocho mejores del campeonato, lo cual es motivo de tranquilidad para el plantel y justamente para el entrenador, quien atendió a la prensa.

Lo que dijo Pedro Sarmiento tras la victoria de Nacional contra Patriotas

"Nos faltó abrir bien los costados, no fuimos tan precisos en unas entregas. Fue un partido bastante complicado", dijo de entrada el entrenador de Atlético Nacional, en referencia a los puntos que debe mejorar el Verde para los próximos duelos.

Asimismo, Sarmiento reconoció que hay cosas importantes para tener en cuenta y con base en ellas trabajar durante la semana, pues "no hay que generar el espacio a la fuerza. Hay que jugar con el rival, no jugar contra el rival".

No obstante, el DT de lo antioqueños rescató a sus dirigidos, dado que "me deja tranquilo que el equipo en defensa es aguerrido y que lucha", aludiendo además a que suman tres partidos con el arco en cero, lo cual genera confianza y credibilidad.

Cuándo nombrarán al nuevo técnico de Nacional

En lo que respecta a este punto, y teniendo en cuenta que Sarmiento es interino, el DT confesó: "La verdad no he pesado en eso. La vida es el presente, no me interesa nada más. Estoy en una institución seria y sé que soy empleado, ellos (directivos) tomarán la decisión en el momento que sea y pare de contar".