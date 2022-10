Sarmiento se fue conforme con el punto de Nacional contra América: "A mí me gustó el partido"

Atlético Nacional sacó un empate (0-0) en su visita al estadio Pascual Guerrero contra América por la fecha 15 de la Liga Betplay de momento es sexto con 24 puntos. De la mano de Sarmiento continúa invicto.

Fue un partido bien jugado por parte de los dos equipos en el cual la primera consigna era dejar poco espacio al rival y concretar las acciones en ataque, pese a que esta fue la deuda que dejaron Verdolagas y Escarlatas.

Vea también: Tabla de posiciones de la Liga BetPlay - Fecha 15: América salió de los ocho

Atlético Nacional: Declaraciones de Pedro Sarmiento tras el empate contra América

"Nosotros fuimos más sólidos, pero imprecisos en la parte de arriba", inició Sarmiento, reconociendo que en defensa su equipo lo está haciendo muy bien, pero en ataque hay muchas cosas por mejorar.

Entre tanto, el DT interino de los Verdolagas rescató la labor hecha desde su llegada, pues "yo estoy tranquilo. Me parece que el equipo ha sido inteligente a la hora de recuperar la pelota. De cinco partidos, llevamos cuatro con el arco en cero".

Asimismo, reconoció que la labor de América fue interesante, por ende: "Si hubiera estado en la tribuna me habría ido satisfecho. A mí me gustó el partido", teniendo en cuenta que Nacional no sufrió en defensa.

Le puede interesar: "De los mejores partidos que hemos tenido": Guimaraes, tras el empate entre América y Nacional

"No es fácil ganarle al América, es un equipo muy disciplinado tácticamente", completó el entrenador de Atlético Nacional, teniendo en cuenta que los de Guimaraes cedieron pocos espacios.

Por último, y volviendo a hablar del rival, Sarmiento apuntó: "Yo respeto mucho al América, tiene un excelente técnico. Es un equipo con mucho oficio", reconoció Pedro Sarmiento.