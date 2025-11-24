Cargando contenido

Audio VAR gol de Junior Vs América
Audio VAR gol de Junior Vs América
Fotos de América y audio del VAR
Liga Betplay
Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 16:05

Se acabó la polémica: audio del VAR del gol de Junior Vs América en Liga BetPlay

El VAR explicó por qué se convalidó el autogol en favor de Junior.

La Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer este lunes 24 de noviembre los audios del VAR del partido entre América de Cali contra Junior de Barranquilla por la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales que terminó igualado 1-1.

En la publicación se quiso dar claridad a la anotación lograda por Junior de Barranquilla en el minuto 85. Con el marcador 1-0 en favor de América, el conjunto 'rojiblanco' se lanzó al ataque en búsqueda de la igualdad.

Después de una acción colectiva entre Teófilo Gutiérrez y Andrés Steven 'titi' Rodríguez, la pelota le quedó dentro del área a Brayan Castrillón.

Lea también
Image
Morelos calienta el partido con Junior "Estoy preparado y concentrado"

Morelos calienta el partido con Junior "Estoy preparado y concentrado"

Ver más

El extremo de Junior sorprendió con un remate que fue atajado por el portero Jorge Soto. El rebote tomó dirección del centro del área, por lo que terminó pegando en Jean Carlo Pestaña. 

El defensor de América contó con mala suerte, ya que el esférico se dirigió hacia su propio arco hasta, al parecer cruzar la línea de gol, antes de ser despejado por un compañero. 

El asistente dos del partido se percató de lo sucedido y emprendió la corrida hacia el centro del terreno de juego, por lo que se sancionó gol.

Lea también
Image
Junior vs América autogol de Jean Pestaña

¿Fin a la polémica? Video aclara dudas con gol de Junior vs América

Ver más

Audio del VAR

Este lunes 24 de noviembre, y en medio de la polémica, la Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los audios del VAR, en los que se explicó la decisión de convalidar el gol en favor de Junior.

"El árbitro asistente dos, desde su lectura, posicionamiento y aplicando el trabajo en equipo, levanta su banderín e indica la validación de un autogol", empieza diciendo la persona encarga de explicar la determinación.

"El VAR, en su chequeo protocolar y utilizando sus mejores ángulos y planos disponibles para la acción, identifica en paso a paso que no hay clara evidencia para cambiar la decisión tomada en campo, confirmando el autogol. Según e protocolo VAR y sus principios, se indica que la decisión inicial dada por el árbitro en campo no cambiará a menos que la revisión de las imágenes muestre claramente que la decisión fue un error obvio y claro", agregó.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen
Escudo del Junior de Barranquilla

Junior

Imagen
América de Cali

América de Cali

Cargando más contenidos

Fin del contenido