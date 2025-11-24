Se acabó la polémica: audio del VAR del gol de Junior Vs América en Liga BetPlay

La Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer este lunes 24 de noviembre los audios del VAR del partido entre América de Cali contra Junior de Barranquilla por la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales que terminó igualado 1-1.

En la publicación se quiso dar claridad a la anotación lograda por Junior de Barranquilla en el minuto 85. Con el marcador 1-0 en favor de América, el conjunto 'rojiblanco' se lanzó al ataque en búsqueda de la igualdad.

Después de una acción colectiva entre Teófilo Gutiérrez y Andrés Steven 'titi' Rodríguez, la pelota le quedó dentro del área a Brayan Castrillón.