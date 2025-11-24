Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 16:05
Se acabó la polémica: audio del VAR del gol de Junior Vs América en Liga BetPlay
El VAR explicó por qué se convalidó el autogol en favor de Junior.
La Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer este lunes 24 de noviembre los audios del VAR del partido entre América de Cali contra Junior de Barranquilla por la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales que terminó igualado 1-1.
En la publicación se quiso dar claridad a la anotación lograda por Junior de Barranquilla en el minuto 85. Con el marcador 1-0 en favor de América, el conjunto 'rojiblanco' se lanzó al ataque en búsqueda de la igualdad.
Después de una acción colectiva entre Teófilo Gutiérrez y Andrés Steven 'titi' Rodríguez, la pelota le quedó dentro del área a Brayan Castrillón.
El extremo de Junior sorprendió con un remate que fue atajado por el portero Jorge Soto. El rebote tomó dirección del centro del área, por lo que terminó pegando en Jean Carlo Pestaña.
El defensor de América contó con mala suerte, ya que el esférico se dirigió hacia su propio arco hasta, al parecer cruzar la línea de gol, antes de ser despejado por un compañero.
El asistente dos del partido se percató de lo sucedido y emprendió la corrida hacia el centro del terreno de juego, por lo que se sancionó gol.
Audio del VAR
Este lunes 24 de noviembre, y en medio de la polémica, la Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los audios del VAR, en los que se explicó la decisión de convalidar el gol en favor de Junior.
"El árbitro asistente dos, desde su lectura, posicionamiento y aplicando el trabajo en equipo, levanta su banderín e indica la validación de un autogol", empieza diciendo la persona encarga de explicar la determinación.
"El VAR, en su chequeo protocolar y utilizando sus mejores ángulos y planos disponibles para la acción, identifica en paso a paso que no hay clara evidencia para cambiar la decisión tomada en campo, confirmando el autogol. Según e protocolo VAR y sus principios, se indica que la decisión inicial dada por el árbitro en campo no cambiará a menos que la revisión de las imágenes muestre claramente que la decisión fue un error obvio y claro", agregó.
Fuente
Antena 2