Lun, 27/10/2025 - 13:58
Se acabó todo: Santa Fe habría tomado decisión con Pacho López
Se dio a conocer cuál será el primero en irse tras perder el clásico con Millonarios.
Independiente Santa Fe perdió en la jornada de este fin de semana ante Millonarios y eso desestabilizó, sin duda, al equipo 'cardenal' que se aleja de los cuadrangulares.
Y es que, como se sabe desde hace algunos días, Santa Fe no ha podido contratar técnico tras la salida de Jorge Bava y se pretendía que Francisco López asumiera lo que queda del campeonato, pero los planes cambiarían antes de lo imaginado.
En La FM Más Fútbol, Eduardo Luis dio a conocer que Francisco López no continuará en el banquillo de Independiente Santa Fe tras lo ocurrido en el clásico ante Millonarios.
"Pacho no va a ser más el técnico de Santa Fe. Yo ya tengo información y Santa Fe va a buscar técnico", dijo el periodista de RCN.
Después continuó diciendo que "tengo información de que esa 'bombita' no va" y es que a lo que hace referencia Eduardo Luis es a la posibilidad de que el técnico de Santa Fe sea Rafael Dudamel.
🟥 PACHO LÓPEZ NO VA MÁS EN SANTA FE@EduardoLuisFut habló sobre lo que pasará con el técnico del conjunto 'cardenal' tras perder el clásico ante Millonarios.#LaFMMásFútbol #LaFMMásDeportes pic.twitter.com/kBpX7Q5rU3— Antena 2 Deportes (@Antena2RCN) October 27, 2025
