Se acabó todo: Santa Fe habría tomado decisión con Pacho López

Independiente Santa Fe perdió en la jornada de este fin de semana ante Millonarios y eso desestabilizó, sin duda, al equipo 'cardenal' que se aleja de los cuadrangulares.

Y es que, como se sabe desde hace algunos días, Santa Fe no ha podido contratar técnico tras la salida de Jorge Bava y se pretendía que Francisco López asumiera lo que queda del campeonato, pero los planes cambiarían antes de lo imaginado.

En La FM Más Fútbol, Eduardo Luis dio a conocer que Francisco López no continuará en el banquillo de Independiente Santa Fe tras lo ocurrido en el clásico ante Millonarios.

"Pacho no va a ser más el técnico de Santa Fe. Yo ya tengo información y Santa Fe va a buscar técnico", dijo el periodista de RCN.

Después continuó diciendo que "tengo información de que esa 'bombita' no va" y es que a lo que hace referencia Eduardo Luis es a la posibilidad de que el técnico de Santa Fe sea Rafael Dudamel.