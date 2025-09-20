¿Se acerca el regreso de Macka? El jugador respondió en redes sociales

Millonarios no vive un gran momento a nivel deportivo, la falta de resultados empieza a ser preocupante para los dirigidos por Hernán Torres. Un sinfín de lesiones han afectado al equipo desde el semestre pasado, pero una de las más sonadas ha sido la del capitán David Mackalister Silva.

El ídolo de Millonarios no juega desde el inicio del semestre pasado y todo parece indicar que el regreso no será pronto.