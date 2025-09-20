Cargando contenido

David Mackalister Silva, jugador de Millonarios
David Mackalister Silva, jugador de Millonarios
Camila Díaz - RCN Radio
Liga Betplay
Actualizado:
Sáb, 20/09/2025 - 14:49

¿Se acerca el regreso de Macka? El jugador respondió en redes sociales

El regreso del capitán de Millonarios está en veremos para esta temporada con el equipo azul.

Millonarios no vive un gran momento a nivel deportivo, la falta de resultados empieza a ser preocupante para los dirigidos por Hernán Torres. Un sinfín de lesiones han afectado al equipo desde el semestre pasado, pero una de las más sonadas ha sido la del capitán David Mackalister Silva. 

El ídolo de Millonarios no juega desde el inicio del semestre pasado y todo parece indicar que el regreso no será pronto. 

En los últimos días el volante azul tuvo un rifirrafe con un periodista por X quien lo 'acusaba' de estar en una paulatina recuperación, a lo que el jugador respondió con altura. 

Aún no hay fecha de regreso para Macka

A día de hoy, la incertidumbre rodea la situación de Macka, pues todavía no existe una fecha confirmada para su regreso a las canchas. El jugador continúa en proceso de recuperación y, aunque avanza de manera positiva, el cuerpo técnico y médico prefieren no apresurar los tiempos para evitar recaídas. La expectativa entre los hinchas es alta, ya que su regreso representaría un refuerzo clave para el equipo en la recta final del torneo.

