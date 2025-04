Se agitó la Liga Betplay: tabla de posiciones tras la victoria de Cali ante Nacional

En el cierre de la jornada dominical correspondiente a la fecha 15 de la Liga Betplay, se enfrentaron Deportivo Cali y Atlético Nacional en Palmaseca, siendo un partido que arrojó un 1-0 en favor de los vallecaucanos, el cual les permitió sacudir la tabla de posiciones y meterse a los ocho.

Un solitario gol de Andrey Estupiñán bastó para que Deportivo Cali se llevara una victoria en casa ante Nacional y se volviera a meter en la pelea por clasificar entre los ocho mejores de la Liga Betplay.

Y es que con la victoria del cuadro vallecaucano hay un vuelco en el grupo de clasificados, pues Cali se metió octavo, superando a Once Caldas que tiene los mismos 23 puntos pero con menor diferencia de gol.

También es importante tener en cuenta que Junior ya clasificó a los cuadrangulares, y que se podrían presentar otras modificaciones en la tabla una vez se disputen los juegos pendientes; de hecho, restan tres partidos para que finalice la fecha 15.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay luego de Cali 1-0 Nacional

1. Junior, 30 puntos

2. Nacional, 28

3. Medellín, 27 (un partido pendiente)

4. Millonarios, 27

5. América, 26

6. Santa Fe, 23 / +6

7. Tolima, 23 / +6 (un partido pendiente)

8. Cali, 23 / +4

9. Once Caldas, 23 / 0

10. Pasto, 20 / +2 (un partido pendiente)

11. Bucaramanga, 20 / +1

12. Alianza, 19

13. Pereira, 17 (un partido pendiente)

14. Envigado, 15 (un partido pendiente)

15. Llaneros, 14

16. Fortaleza, 13 / -13 (un partido pendiente)

17. Chicó, 13 / -15

18. Águilas Doradas, 10 / -4 (dos partidos pendientes)

19. La Equidad, 10 / -9

20. Unión Magdalena, 8

La fecha 15 de la Liga Betplay permitirá este lunes 21 de abril los partidos Boyacá Chicó vs Fortaleza CEIF (6:00 p. m.) y Deportivo Pasto vs Águilas Doradas (8:10 p. m.); Llaneros vs Santa Fe se realizará el miércoles 30 de abril a las 6:00 de la tarde.