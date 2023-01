Se apaga la ilusión en Barranquilla: Junior quedaría fuera de la 'pelea' por Quintero

Junior de Barranquilla arranca la temporada 2023 con toda la ilusión de competir por todos los títulos del año. Los tiburones participarán en la Copa Sudamericana y la Liga Betplay esperando tener un papel destacado para conquistar un título.

En los últimos días, desde la reunión entre Juan Fernando Quintero y los directivos del onceno rojiblanco, las expectativas en la 'arenosa' apuntaban a que el '10' firmaría por el cuadro de la costa atlántica.

Sin embargo, los últimos rumores en la casa del Junior apuntan a que finalmente el negocio no se podría llevar a cabo. Aunque Flamengo, que era el contrincante directo para cerrar el fichaje se habría bajado de la 'apuesta' por el volante, las cifras siguen siendo muy altas para el equipo colombiano.

La información compartida por el periodista Fabio Poveda, hombre cercano al onceno 'juniorista' apunta que es muy difícil cerrar el acuerdo: "Voy a informar algo que no me gustaría porque estoy tan ilusionado como todo el juniorismo. A esta hora, 8:50 PM del martes 10 de enero, Juan Fernando Quintero no será contratado por Junior. Las cifras son demasiado elevadas."

El jugador tendría una prima de fichaje muy alta y por tal motivo quedaría lejos de llegar al equipo colombiano. Sus opciones serían el Columbus Crew de la MLS y el Internacional de Brasil.

Por ahora, habrá que esperar sí el jugador efectivamente tiene el deseo de jugar en Junior y termina resignando algo de lo económico. De lo contario seguramente firmará por un equipo extranjero.