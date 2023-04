Se calienta el camerino de Junior: 'Bolillo' decidió lo que pasará con Viera

Junior vive una nueva etapa con Hernán Darío Gómez, el entrenador encargado de sacar al equipo de los suburbios de la tabla en la Liga Betplay, por lo que todo apunta a que las cosas empiezan a cambiar 'drásticamente' para el funcionamiento de la plantilla.

Vea también: [Video] "Que viva el Junior": el Pibe Valderrama armó escándalo en un banco

Dentro de tantas cosas que han pasado tras la llegada de 'Bolillo', el equipo sufrió la lesión de Sebastián Viera, quien fue reemplazado por Jefersson Martínez, hoy titular muy importante para la alineación del técnico.

No suficiente con eso, el portero histórico del club dejó la titularidad y esta fue asumida por Didier Moreno.

Al evidenciar todos estos cambios esenciales, el 'Bolillo' habló con Actualidad Deportiva de Emisoras ABC y allí inició refiriéndose a la titularidad de Viera, quien parece no estar más en los planes del estratega.

"Sebastián tuvo su lesión y se está recuperando. Martínez está aprovechando el momento de buena manera, esperemos a ver cómo sigue, pero Martínez es el arquero que estamos poniendo", dijo.

Por otro lado, reconoció que Viera "es un profesional y he hablado con él", pero que "Martínez está en un nivel importante y Sebastián se está recuperando", por lo que Jefferson seguirá como titular.

Asimismo, hizo referencia a la capitanía del equipo, pero no sin antes dejar claro que "este cuerpo técnico tiene nuevas reglas y con distintas maneras de ver las cosas. Yo soy manejador de grupo y me gusta involucrarme con todos, y en los equipos hay líderes que no necesariamente son capitanes".

Le puede interesar: Carlos Bacca mira de reojo al 'Bolillo' en Junior: "pensé que iba a ser el capitán"

"Yo tengo la idea que un mediocampista maneja mejor al árbitro y todas las cosas, el capitán siempre juega en ese puesto y dentro del trabajo que yo pretendo va a seguir estando en ese puesto, ahora es Didier y ya lo fue Homer (Martínez)", finalizó diciendo el 'Bolillo'.

Así las cosas, parece que se acabaron las cosas para Viera, quien ha enfrentado momentos difíciles con Junior en los últimos meses.