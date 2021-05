¿Se cayó lo de Osorio? Jerson González dio pistas de lo que pasó en América

La novela entre Juan Carlos Osorio y América de Cali podría haber llegado a su fin. A pesar que en días anteriores se había rumorado que las cosas entre el estratega y los directivos iban por buen camino, el técnico encargado del elenco ‘escarlata’, Jerson González, dio pistas de lo que pudo suceder en los últimos días.

Según el entrenador interino, la junta directiva y el entrenador “no llegaron a un acuerdo, por lo que estoy acá para ponerle el pecho a la brisa como siempre, con muchos deseos de ganar hoy” ante el conjunto venezolano Deportivo La Guaira en la tercera fecha de la Copa Libertadores donde buscarán la primera victoria en el certamen internacional. Lo anterior lo dijo en el programa Primer Toque de Win Sports.

Por otra parte, Jerson González resaltó que, a pesar del mal momento que vive en la Libertadores, el equipo se encuentra concentrado y por eso “los muchachos han respondido al trabajo y me da mucha felicidad verlos así. Ojalá sea un partido redondo como lo queremos y logremos ir avanzando”.

Asimismo, no escondió su deseo de seguir al frente del América: “Uno siempre quiere ir más adelante, siempre que pasan estas cosas dicen que soy el bombero, pero yo considero que me aprecian por la persona que soy y el técnico que me he ido haciendo”.

Jerson González también resaltó que el capitán Adrián Ramos regresa al equipo luego de estar varias fechas ausentes por una molestia muscular: “Es un referente, el grupo se siente muy compenetrado cuando él está en la cancha, entonces va de titular.

Por ahora, habrá que esperar qué decisión de toma en América sobre Juan Carlos Osorio, ya que era el candidato principal para llegar al banquillo técnico. Otro opcionado es Diego Corredor, quien hizo buenas temporadas con el Deportivo Pasto y que actualmente se encuentra sin equipo.