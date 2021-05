¿Se complica lo de Osorio al América? La nueva condición que puso el DT

Juan Carlos Osorio es el candidato número uno para llegar al América, lo cual no implica que esté todo arreglado en cuanto a su nombramiento, al tenor de lo conocido en las últimas horas. En lo contractual hay acercamientos importantes, principalmente en lo relacionado con el salario, al margen de algunos detalles. No obstante, el entrenador no está del todo convencido de cuándo sería el momento apropiado para asumir funciones.

Vea también: América: el cuerpo técnico que acompañará a Juan Carlos Osorio

Y es que la hinchada escarlata espera que Osorio lidere al equipo en la Copa Libertadores, buscando dar un giro a la situación en materia de resultados para clasificar a los octavos de final. No obstante, el parecer del estratega pasaría por arrancar el proceso con los ‘diablos rojos’ solo hasta el segundo semestre. En ese caso, el técnico de 59 años no encararía labores para la fase de grupos del torneo internacional. Así lo informó el programa En La Jugada de RCN Radio, algo que fue corroborado por el propio Tulio Gómez en diálogo con el diario El País de Cali.

“Osorio podría asumir para el segundo semestre. Es comprensible lo de Osorio porque quiere construir su propio trabajo”, dijo el máximo accionista del América, quien reconoció días atrás que estaba negociando la contratación del entrenador risaraldense. Cabe señalar que En La Jugada también supo de las intenciones que tiene Osorio en el mercado de fichajes. Su idea es contar en el América con dos hombres de confianza, a quienes dirigió en el primer paso por Atlético Nacional.

Le puede interesar: Dos ex jugadores de Nacional, primeros pedidos de Osorio al América

Se trata del mediocampista Alexánder Mejía y el lateral Daniel Bocanegra, actualmente en el Libertad de Paraguay. En cuanto al técnico que dirigirá al America en la Copa Libertadores este jueves frente a la Guaira, seguirá en la raya Jerson Gonzalez, quien fue el entrenador que estuvo en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay frente a Millonarios.