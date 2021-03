¿Se complicó? Los partidos que le quedan a Millonarios para clasificar

El empate en el estadio Alberto Grisales ante Águilas Doradas le complicó a Millonarios su presencia en los ocho mejores de la Liga Betplay, ya que quedó en la octava casilla con 23 unidades, pero con un apretado calendario que lo pone a pensar para lo que queda del 'Todos contra todos'.

Y es que en lo corrido del campeonato, el equipo de Alberto Gamero ha conseguido siete victorias, dos empates y cuatro derrotas, pero lo que el cuadro ‘embajador’ ha mostrado dentro del terreno de juego no ha convencido del todo, si se está pensando en entrar a la siguiente fase de la liga local.

Millonarios tendrá tres partidos en condición de local y dos de visitante. Por tal razón, Gamero y su plantilla confían que la clasificación puede estar en El Campín y pelear nuevamente la estrella liguera que ha estado tan esquiva en las temporadas anteriores.

El 'embajador' comienza este fin de semana en la fecha 15 ante Atlético Bucaramanga su objetivo de clasificar. Posteriormente, tendrá que verse con el bicampeón de Colombia, América, por la jornada 16. Será un duelo atractivo, ya que ambos equipos están luchando por quedarse con el cupo para la siguiente fase, a pesar que Millonarios está mejor ubicado.

En la fecha 17, el plantel de Gamero recibe al Deportes Tolima y luego enfrentará a Independiente Santa Fe en el clásico bogotano. Cerrará la fase regular ante Deportivo Cali en la última jornada.

Calendario de Millonarios en la Liga Betplay:

Millonarios vs Atlético Bucaramanga – local

Millonarios vs América de Cali – visitante

Millonarios vs Deportes Tolima – local

Millonarios vs Santa Fe – visitante

Millonarios vs Cali – local