Se confirma cuándo sería el debut de Lucumí en el América

El fichaje que cerró Tulio Gómez llega en un gran momento, teniendo en cuenta que sus dos referentes del ataque, Adrián Ramos y Duván Vergara, se encuentran lesionados y por ende, no hay un hombre en la parte ofensiva que genere miedo a las defensas rivales, por lo que la tarea de Lucumí, en caso de ser parte del onceno de Juan Cruz Real, será la de aportar en la ofensiva con sus desbordes.

Hay que recordar que el extremo colombiano tuvo una paso fugaz por el Elche de España, donde solamente disputó dos partidos en LaLiga y tres en la Copa del Rey. No obstante, el jugador colombiano no pudo marcar ningún gol en su estadía y por ello fue despedido.



Vea también: Falcao no entra, definitivamente, en los planes del técnico del Galatasaray

Por otra parte, América visita al Pasto con la intención de llevarse los tres puntos a la capital del valle, puesto que se encuentra en la casilla 12 de la Liga Betplay con tan solo ocho unidades, producto de una victoria, cinco empates y una derrota.