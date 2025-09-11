Se confirma gravedad de la lesión de Pereira: Parte médico en Millonarios
En el partido pendiente de la fecha 2 Juan Carlos Pereira salió lesionado de gravedad.
El miércoles 10 de septiembre de 2025 Millonarios venció 1-0 a Pasto en partido pendiente de la fecha 2 de la liga Betplay, en un partido marcado por el regreso de Leo Castro se dio una desafortunada situación para un jugador del cuadro embajador.
Millonarios se vuelve a meter en la pelea por meterse a los ocho, con el triunfo ante Pasto llegó a 11 unidades y queda a dos del último del grupo de clasificados. El equipo viene mejorando y ya se le empieza ver los entrenamientos con Hernán Torres, pero en medio de la alegría de la victoria y del regreso del goleador, Juan Carlos Pereira salió del terreno de juego lesionado y con muchas muestras de dolor en el final del partido.
Salió el parte médico por parte del equipo
En plena victoria del equipo y con un Millonarios propositivo el equipo se quedó con 10 por la lesión de Juan Carlos Pereira, que alrededor del minuto 85 quedó tendido en el piso después de lesionarse completamente solo. El jugador salió del terreno de juego con lágrimas en los ojos y las caras de preocupación se hicieron presentes en el Campin.
Millonarios ya sacó un parte médico oficial en el que informa que después del examen médico y la valoración de un especialista Pereira presenta una lesión en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo y su cirugía será programada para la próxima semana. No se informa el tiempo de baja exacto, pero se estima que puede ser desde los 4 meses si la ruptura es parcial hasta los 9 meses si es una ruptura completa.
El jugador cartagenero cumplía sus 200 partidos en el equipo embajador y venía recuperando su buen nivel, después de un verano en el que todo parecía indicar que se iba del equipo, terminó quedándose y estaba siendo tenido en cuenta a menudo desde la llegada de Hernán Torres.
Esto se viene para Millonarios después de confirmar la baja de Pereira
El equipo azul se tomó un respiro de su crisis y se acercó al selecto grupo de ocho que cierra Santa Fe con 13 puntos, con 11 unidades Millonarios entró en la pelea directa para meterse después de un muy mal arranque. Por ahora el equipo embajador se prepara para enfrentar a Alianza de visita el sábado 13 de septiembre para posteriormente jugarse la clasificación en la vuelta de copa recibiendo a Envigado en el Campin martes de la otra semana.
Se acerca una semana importante para Millonarios que tiene que dejar pasar el mal momento e intentar suplir de mejor manera la baja de Pereira.