Salió el parte médico por parte del equipo

En plena victoria del equipo y con un Millonarios propositivo el equipo se quedó con 10 por la lesión de Juan Carlos Pereira, que alrededor del minuto 85 quedó tendido en el piso después de lesionarse completamente solo. El jugador salió del terreno de juego con lágrimas en los ojos y las caras de preocupación se hicieron presentes en el Campin.

Millonarios ya sacó un parte médico oficial en el que informa que después del examen médico y la valoración de un especialista Pereira presenta una lesión en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo y su cirugía será programada para la próxima semana. No se informa el tiempo de baja exacto, pero se estima que puede ser desde los 4 meses si la ruptura es parcial hasta los 9 meses si es una ruptura completa.

El jugador cartagenero cumplía sus 200 partidos en el equipo embajador y venía recuperando su buen nivel, después de un verano en el que todo parecía indicar que se iba del equipo, terminó quedándose y estaba siendo tenido en cuenta a menudo desde la llegada de Hernán Torres.