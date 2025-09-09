Se confirma la mejor noticia para Millonarios

Vuelve el goleador

Millonarios se pone al día este miércoles 10 de septiembre de 2025 por un partido pendiente de la fecha 2, ya 10 fechas han pasado y el equipo no encuentra el camino, si bien ha logrado sumar en los últimos 3 partidos con dos victorias y un empate, la hinchada sigue preocupada por el funcionamiento del equipo.

La preocupación más grande de la fanaticada tiene que ver con el gol, en el partido contra Santa Fe el equipo logró únicamente rematar tres veces al arco en 90 minutos, pero todo parece indicar que llegó la solución de los problemas de Millonarios, después de una larga espera por fin se confirma el regreso de Leonardo Fabio Castro.

El goleador de Millonarios no pisa el terreno de juego desde el 30 de marzo de este año, cuando en un partido frente a Alianza en un mal paso se rompió el peroné de su pierna izquierda debido a las malas condiciones del Campin. El delantero que lleva 50 goles con la camiseta de los embajadores vuelve a estar convocado y de a poco retomar la buena forma con la que venía cuando tuvo que apartarse de los terrenos de juego.