Se conoció el nuevo cuerpo técnico de Santa Fe: llegarán de Europa

Desde que Pablo Peirano abandonó las riendas de Independiente Santa Fe, el cuadro bogotano ha cambiado de cara. Aunque no demuestra un gran juego, ha sido muy goleador y ha podido mantener el invicto bajo la dirección técnica de Francisco López y Róbinson Zapata. Todo arrancó con Envigado en una goleada 1-7, un 2-0 ante Fortaleza, un 0-1 vs Once Caldas y el empate con Bucaramanga 1-1.

Los buenos resultados le han dado más tiempo a la gestión de Francisco López en la dirección técnica interina. A la espera de la llegada del entrenador en posesión, que parece ser Jorge Bava, ya acumula cuatro partidos sin caer. Sin embargo, su interinato llegará al final en las próximas horas.

Jorge Bava era el objetivo desde hace algunas semanas y Pablo Peirano ayudó para darle ese empujón al ex arquero para que tomara la oferta del cuadro bogotano para este 2025. Pero, por ahora, faltan algunos temas por finiquitar en las negociaciones entre las partes.

En el segmento Palabras Mayores de Antena 2, Carlos Antonio Vélez dio claves sobre el futuro de Independiente Santa Fe y de la posibilidad de la llegada de Jorge Bava. Pues, mucho se ha hablado de que está a unas cuantas firmas de definirse después de llegar a un acuerdo verbal. Pero, hasta ahora, no se ha podido avanzar con el tema concreto del cruce de documentos que inquieta de momento.

EL NUEVO CUERPO TÉCNICO DE SANTA FE

Carlos Antonio Vélez indicó que, “todavía no se ha firmado a nadie. Hay un arreglo evidentemente con Jorge Bava. Hizo un campañón con Liverpool de Uruguay. 116 partidos, 60 victorias, 23 empates, 34 derrotas, 179 goles a favor, 119 en contra, 203 puntos. El mejor Liverpool del último tiempo lo manejó Jorge Bava”.

El tema que demora su vinculación lo precisó, “todavía los papeles no los ha recibido el cuerpo técnico. Está en Montevideo y muy seguramente antes del fin de semana no llegará al país. No puede venir hasta que no le firmen los papeles y no esté protocolizado el arreglo verbal”.

Solo queda esperar a que Santa Fe envíe el acuerdo. Jorge Bava ya tendría decidido su cuerpo técnico, “vendrá con tres personas más. Un italiano, un español y un preparador físico”. Carlos Antonio dio los nombres del cuerpo técnico, “viene como asistente, Bruno Nicolás Piano, 47 años, doble nacionalidad, ítalo uruguayo. Defensa central que se retiró en 2014. Tiene recorrido en Defensor Sporting, Racing, en países árabes, en Argentina con Godoy Cruz, fue entrenador asistente en Peñarol”.

El segundo asistente y encargado también del análisis de rivales será, “Ignacio Turrén, es español, tiene 33 años y fue entrenador asistente de Liverpool con Bava. El preparador físico es Mauricio Ferraro, campeón con Liverpool y fue el mejor preparador físico en el año 2023. Por lo menos, recorrido, reputación, números tiene este cuerpo técnico”.

Aunque ya todo está decidido en el cuerpo técnico de Jorge Bava, el problema es el tema del contrato y de los documentos que hacen falta por cerrar para que se puedan desplazar con destino a Bogotá y ponerse a trabajar en un cambio de cara urgente que necesita el club.