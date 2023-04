Se conoció la razón por la que Pinto no fue a rueda de prensa tras derrota ante el DIM

Deportivo Cali sufrió un nuevo revés en la Liga Betplay luego de su derrota como visitante ante Independiente Medellín por 3 - 0, un resultado que no solamente los sigue dejando últimos en la tabla de posiciones, sino que además no deja de comprometer su situación en el descenso.

Lo que más extrañó tras el compromiso en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín fue el hecho de que Jorge Luis Pinto, el técnico del cuadro azucarero, no se presentó a la habitual rueda de prensa.

Quien sí estuvo presente en sala mixta fue Sergio Herrera, su asistente técnico, quien le manifestó a los periodistas la razón por la que el entrenador santandereano decidió no asistir.

"El profe (Pinto) no se siente bien. Esa es la verdad, no hay otro motivo. Él no suele pasar por esto, pero ya es por algo de fuerza mayor", expresó el exdelantero.