Se define el futuro del Pereira como club: Ya hay una decisión

El final de semestre para el Deportivo Pereira ha sido uno sino el más complicado en su historia, más allá de los resultados el verdadero problema es económico y el equipo necesita una solución urgente si no quiere perder su plaza como equipo profesional.

Por este motivo la junta directiva, presidida por Álvaro de Jesús López Bedoya habría encontrado la solución, ya habría un nuevo dueño para el equipo.