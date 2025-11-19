Cargando contenido

Colprensa
Liga Betplay
Mié, 19/11/2025 - 11:08

Se define el futuro del Pereira como club: Ya hay una decisión

El Pereira jugó los últimos partidos con su equipo sub 20 por deudas en los pagos del plantel.

El final de semestre para el Deportivo Pereira ha sido uno sino el más complicado en su historia, más allá de los resultados el verdadero problema es económico y el equipo necesita una solución urgente si no quiere perder su plaza como equipo profesional. 

Por este motivo la junta directiva, presidida por Álvaro de Jesús López Bedoya habría encontrado la solución, ya habría un nuevo dueño para el equipo.  

La oficialización será el jueves 27

Según informó el club a través de un comunicado emitido en sus redes sociales ya se llegó a un acuerdo con una empresa que pasará a ser la dueña del Deportivo Pereira, además el comunicado confirma también que el jueves 27 de septiembre a las 10:00a.m. será la presentación oficial de los nuevos propietarios del equipo.

Antena 2
Deportivo Pereira

Liga Betplay

