Se define la Liga Betplay: 5 Equipos que hacen cuentas para clasificar

América de Cali: depende de su propio resultado

Posición: 7.º – Puntos: 29 – Diferencia: +7

El equipo de David González llega con viento a favor tras cinco victorias consecutivas, incluida la goleada 3-0 ante Unión Magdalena. Clasificará si derrota a Medellín como visitante.

Un empate también le puede servir, siempre que Alianza no gane y que Águilas Doradas no derrote al Tolima por más de cuatro goles. Incluso perdiendo podría avanzar, pero necesitaría que Alianza caiga y que ni Santa Fe ni Águilas consigan victorias amplias.

Alianza Valledupar: final directa en El Campín

Posición: 8.º – Puntos: 29 – Diferencia: +3

El equipo de Hubert Bodhert tendrá una auténtica final frente a Santa Fe en Bogotá. Si gana, estará en los cuadrangulares.

Un empate solo le serviría si Águilas Doradas no logra la victoria. En caso de derrota, quedará eliminado salvo una combinación improbable: que América sea goleado y que Águilas no sume de a tres.

Santa Fe: con el ánimo al tope tras el milagro en Cali

Posición: 9.º – Puntos: 28 – Diferencia: +3

El conjunto cardenal depende completamente de sí mismo. Una victoria ante Alianza Valledupar los clasifica, y además rompería una racha histórica: Santa Fe nunca ha avanzado a cuadrangulares como campeón defensor.

El empate no le sirve, salvo que América pierda por más de cuatro goles.

Águilas Doradas: obligado a ganar y esperar

Posición: 10.º – Puntos: 27 – Diferencia: +3

El conjunto antioqueño necesita vencer a Tolima en casa y rezar. Sus opciones pasan por una derrota de América o por un empate entre Alianza y Santa Fe. Cualquier otro resultado lo dejaría eliminado.

Once Caldas: un milagro imposible

Posición: 11.º – Puntos: 26 – Diferencia: -3

Aunque las matemáticas aún le dan una mínima posibilidad, el blanco blanco prácticamente no tiene opciones. Debería golear al Deportivo Cali, esperar una caída amplia del América y que Águilas no gane. Además, el duelo directo entre Alianza y Santa Fe garantiza que al menos uno de ellos lo supere en puntos.