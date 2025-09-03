Se desveló el secreto del América: Técnico argentino

Los últimos días han estado llenos de rumores sobre la nueva dirección técnica del América de Cali, muchos nombres suenan, algunos gustan en la hinchada y otros por el contrario ya han sido rechazados por los fanáticos escarlatas.

Ahora parece que las intenciones se van aclarando y se reduce el número de candidatos para salvar un semestre que pinta para histórico pero no en un buen sentido.