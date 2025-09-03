Se desveló el secreto del América: Técnico argentino
La dirigencia del América tendría como prioridad contratar a este técnico argentino.
Los últimos días han estado llenos de rumores sobre la nueva dirección técnica del América de Cali, muchos nombres suenan, algunos gustan en la hinchada y otros por el contrario ya han sido rechazados por los fanáticos escarlatas.
Ahora parece que las intenciones se van aclarando y se reduce el número de candidatos para salvar un semestre que pinta para histórico pero no en un buen sentido.
Otro técnico extranjero
Parece ser que en América están empeñados en contratar un técnico extranjero, la mayoría de los rumores apuntan a eso. Ahora el nombre que surge es el de un entrenador argentino, que ya sabe lo que es ser campeón en su país, en Chile, en Ecuador y Bolivia.
Según informa Pipe Sierra, Gustavo Quinteros es el principal candidato para asumir como director técnico de la ‘Mechita’. El exfutbolista parece ser la prioridad de los directivos americanos, que ya discuten las dos posturas fundamentales para el entrenador, el proyecto deportivo y la parte económica.
🚨 Gustavo Quinteros (60) es el ‘Plan A’ de #América. El DT argentino está en diálogos y es el “tapado” de la dirigencia. Buscan aclarar posturas pronto: importante el proyecto deportivo y la parte económica 🔴— Pipe Sierra (@PSierraR) September 3, 2025
👀 El campeón en Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia es el favorito pic.twitter.com/YQVonB6fDP
¿Qué le queda al América?
El equipo escarlata en este momento se encuentra último en la tabla de posiciones de la liga con solo 5 puntos, derivados de una sola victoria y 2 empates en 7 partidos. Si bien es cierto que el América tiene 2 partidos menos que muchos de los equipos de la liga, tiene que hacer un remate de torneo casi perfecto para meterse a los 8. Teniendo en cuenta el famoso ‘número mágico’ que establece que se necesitan 31 o 32 puntos para pasar, el cuadro americano necesitaría hacer 24 o 25 puntos de 33 restantes.