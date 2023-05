Junior de Barranquilla ya comienza a planificar lo que se viene para el siguiente semestre de la Liga Betplay luego de haberse quedado por fuera de los cuadrangulares finales en el presente torneo.

Es así como ha surgido el nombre de algunos jugadores que incluso podrían regresar al cuadro tiburón. Uno de ellos, es Víctor Cantillo, quien tuvo un paso exitoso entre 2017 y 2020.

El volante tiene contrato vigente con el Corinthians hasta junio de 2024. Sin embargo, se mencionó que no sería tenido en cuenta por el nuevo técnico Vanderlei Luxemburgo y que además el equipo paulista lo podría ceder a préstamo.

Esto avivó la esperanza de un posible regreso de Cantillo al Junior. Sin embargo, el propio jugador se encargó de aclarar esta situación en una reciente entrevista con el diario El Heraldo de Barranquilla.

"He visto muchos rumores en las redes sociales que me impresionan, no sé de dónde sacan tanta información falsa. Es mentira todo lo que me han dicho, nadie me ha llamado del Junior", manifestó el oriundo de Ciénaga (Magdalena).

En la entrevista, Cantillo aseguró que mantiene una buena relación con las directivas del cuadro barranquillero. No obstante, ambas partes todavía no han entrado a dialogar sobre los términos de un posible regreso.

En su paso por Junior, el volante conquistó dos títulos del fútbol colombiano. Estos fueron en el segundo semestre de 2018 y en el primero del año 2019.

