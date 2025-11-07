Actualizado:
"Se está trabajando seriamente": Hernán Torres tras la eliminación de Millonarios
El Embajador llegó a 23 puntos con el empate 1-1 frente a Envigado FC.
Millonarios consumó su eliminación de la Liga Betplay 2025-II tras empatar 1-1 ante Envigado en el Polideportivo Sur, resultado que dejó al equipo sin opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales. Luego del partido, el técnico Hernán Torres compareció en rueda de prensa y habló con autocrítica sobre el difícil momento del club.
Declaraciones de Hernán Torres tras Envigado 1-1 Millonarios
“Es triste que Millonarios se quede afuera de los cuadrangulares cuando ha sido protagonista en los últimos torneos. Vamos a quedar en la historia de que este grupo quedó afuera. Se perdió la última opción con este empate”, expresó el estratega, quien asumió la dirección técnica a mitad del semestre.
Torres reconoció errores en la planificación y la falta de concentración de sus dirigidos. “Se perdieron partidos por falta de atención, no de capacidad, y el rival cobra. Fue una seguidilla de partidos que nos lleva a esta tristeza”, aseguró.
El entrenador también confirmó que hará un informe detallado sobre el rendimiento del plantel y que se reunirá con la junta directiva para tomar decisiones de cara al 2026. “Millonarios tiene que recuperarse, levantarse y mostrar lo que ha sido toda la historia”, añadió.
Además, Torres fue claro en que ya se trabaja en la reconstrucción del equipo para el próximo año. “No puedo salir a decir nombres porque nada se ha concretado, pero la hinchada debe entender que estamos trabajando para reforzar al equipo y que no pase lo de este semestre”, explicó.
El técnico resaltó la grandeza del club y pidió mayor compromiso a todos los integrantes de la institución. “Millonarios es muy grande y hoy no lo estamos haciendo ver grande. A veces no sabemos dónde estamos ni lo que este escudo representa”, sentenció.
Finalmente, Torres asumió la responsabilidad por la eliminación, pero dejó claro que las decisiones vendrán pronto. “Esto es el fútbol: renovación y exigencia. Si no se rinde, hay que tomar decisiones. Millonarios exige resultados”, dijo el técnico embajador, quien también apuntó que “se está trabajando seria e intensamente en esto. Nos hemos reunido con los directivos ya varias veces”.
Próximo partido de Millonarios
En la última fecha de la fase regular de la Liga Betplay 2025-II, Millonarios visitará a Boyacá Chicó en día y horario por definir. Los Embajadores, con poca chance de jugar torneo internacional en 2026, se despiden de la competencia por esta temporada.
