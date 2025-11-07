"Se está trabajando seriamente": Hernán Torres tras la eliminación de Millonarios

Millonarios consumó su eliminación de la Liga Betplay 2025-II tras empatar 1-1 ante Envigado en el Polideportivo Sur, resultado que dejó al equipo sin opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales. Luego del partido, el técnico Hernán Torres compareció en rueda de prensa y habló con autocrítica sobre el difícil momento del club.

Declaraciones de Hernán Torres tras Envigado 1-1 Millonarios

“Es triste que Millonarios se quede afuera de los cuadrangulares cuando ha sido protagonista en los últimos torneos. Vamos a quedar en la historia de que este grupo quedó afuera. Se perdió la última opción con este empate”, expresó el estratega, quien asumió la dirección técnica a mitad del semestre.

Torres reconoció errores en la planificación y la falta de concentración de sus dirigidos. “Se perdieron partidos por falta de atención, no de capacidad, y el rival cobra. Fue una seguidilla de partidos que nos lleva a esta tristeza”, aseguró.

El entrenador también confirmó que hará un informe detallado sobre el rendimiento del plantel y que se reunirá con la junta directiva para tomar decisiones de cara al 2026. “Millonarios tiene que recuperarse, levantarse y mostrar lo que ha sido toda la historia”, añadió.