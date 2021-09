SE FILTRA AUDIO: 'Bolillo' explota y cuenta la verdad sobre su salida del Medellín

"Aquí fallé, porque la renuncia mía va por el lado distinto al fútbol, donde yo no podía seguirme contaminando con las cosas que estaban pasando. Algún día vamos a hablar personalmente y te vas a dar cuenta, pero no sé hasta cuando el Medellín tenga futuro. Ojalá el equipo clasifique y consiga títulos, porque somos hinchas del poderoso, clasifique y pelee títulos. Por la parte deportiva no había renunciado, pero la parte de arriba, no podía seguir contaminándome a mí", concluyó.

Hernán Darío Gómez ganó la Copa Betplay con el Medellín, pero no logró clasificar al 'equipo del pueblo' a las finales de la liga colombiana en el primer semestre; además, en el actual campeonato las cosas no van para nada bien, pues el 'Poderoso' está en la casilla 14 con 8 puntos en ocho partidos jugados y una diferencia de gol de -2.