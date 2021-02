Se fue del América prendiendo el ventilador: Rius dio detalles de su salida

Álvaro Rius se fue del América, ventilando algunos asuntos que se han dado en el cuadro escarlata y que derivaron en su salida después de varios años. El español decidió renunciar a la dirección deportiva, diciendo él que por motivos personales. No obstante, dejó entrever que no estaba de acuerdo con varias decisiones que tomó la directiva, así como Tulio Gómez, máximo accionista de la ‘Mecha’.

En diálogo con el Supercombo del Deporte, en Radio Red Cali, Rius se refirió a Juan Cruz Real, al manejo de las divisiones menores, así como al tema de las contrataciones de la plantilla de jugadores en el último tiempo. Cabe señalar que el hasta el sábado ‘manager’ del América fue una pieza importante en la planeación que tuvo el equipo desde mediados de 2019, lo cual llevó a que el equipo rojo ganara dos títulos de liga consecutivos con Guimaraes y el propio Cruz Real.

El proyecto del América

"No estábamos ni en un 30% del proyecto que yo había pasado. Seguramente no lo supe vender o el proyecto que le pasaron es mejor para el futuro del equipo, analizaré depronto si me equivoque en algo".

"Yo había presentado otro candidato para DT, se lo hice saber a Juan Cruz Real, pero el trabajo en equipo que se hizo fue muy bueno, se alcanzó el título, espero que este arranque de campeonato se mejore y alcanzar más logros" @rius_alvaro, ex Director Deportivo de @AmericadeCali pic.twitter.com/M0vPKx04DV — Súper Combo RCN (@supercombocali) February 22, 2021

Juan Cruz Real no era su candidato

"Yo había presentado otro candidato para técnico. Se lo hice saber a Juan Cruz Real, pero el trabajo en equipo que se hizo fue muy bueno, se alcanzó el título. Espero que este arranque de campeonato se mejore y alcanzar más logros".

"No estábamos ni en un 30% del proyecto que yo habia pasado, seguramente no lo supe vender o el proyecto que le pasaron es mejor para el futuro del equipo, analizaré depronto si me equivoque en algo" @rius_alvaro, ex Director Deportivo de @AmericadeCali en el #SuperComboCali pic.twitter.com/5rYmMQT6e8 — Súper Combo RCN (@supercombocali) February 22, 2021

La relación con Tulio Gómez

"Al final todas las decisiones pasan por el jefe, son muchos más los jugadores en los que Tulio Gómez me ha hecho caso de traer que los que no. Quizás alguien más le hablara que es buen negocio y el jugador se trae así yo no estuviera de acuerdo".

Su salida del equipo

"Hace unas semanas me comunicaron que ya no iba a hacer parte en el tema de las inferiores y tomé la decisión de pasar mi carta de renuncia y acabar mi trabajo una vez se terminará de estructurar la nómina en cuanto a contrataciones".

Las divisiones menores del América

"Si las cosas iban bien, no sólo era por mí, Jersson González había hecho su trabajo también antes que yo llegara en cuanto a metodología de trabajo. Respeto la decisión y reflexionaré si debo mejorar en algo".