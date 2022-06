Se juegan el título: Tolima y Nacional confirmaron las titulares para la gran final

Deportes Tolima y Atlético Nacional se pondrán cita en el estadio Manuel Murillo Toro por la final de vuelta de la Liga Betplay, la cual de momento es ganada por el verde tras un 3-1 en el Atanasio.

Así, los dirigidos por Hernán Torres debe saltar al terreno de juego con la intención de marcar al menos dos goles que les permita igualar la serie, enviándola a la definición desde el punto penal.

Vea también: "Quizás la Liga ya es demasiado difícil para él": 'Empujan' a Falcao para ir a México

No obstante, al ser un cuadro que se ha mostrado propositivo en el frente de ataque, esta no será la excepción, y con hombres importantes en el último cuarto de cancha, espera darle vuelta a una serie que no pinta nada fácil.

De tal forma, Hernán Torres confirmó el once inicialista con el cual espera conseguir esta noche la cuarta estrella para el conjunto Deportes Tolima, que al igual en la más reciente edición de Liga, definirá el título en casa.

Titular de Deportes Tolima para la final contra Nacional