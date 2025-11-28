Se jugó la mitad de cuadrangulares: Estas son las cuentas de cada uno

Cuentas del Grupo A

El Grupo A se volvió un laberinto. Medellín, que llegó como cabeza de serie y favorito, hoy es colero con solo 1 punto de 9 posibles, mientras Junior y Nacional lideran con 5 unidades y +1 cada uno y América se metió de nuevo en la pelea con 4.

Las cuentas del DIM:

El equipo de Alejandro Restrepo ya no depende de sí mismo. Para soñar con la final, debe ganar los tres partidos que le quedan, recibir a América visitar a Nacional y cerrará recibiendo a Junior. Además, necesita que ninguno de sus rivales gane más de 2 partidos y que, si alguno se escapa, quede al alcance para definir por el punto invisible, donde DIM tiene ventaja por ser cabeza de serie. El requisito es claro, rendimiento perfecto y recuperar un fútbol sólido en tiempo récord.

Las cuentas de América:

Tras el triunfo inesperado que lo revivió, América depende casi que de sí mismo. Debe vencer al Medellín en la fecha 4, sumar ante Junior en Barranquilla y cerrar con victoria en el Pascual. No es fácil, pero ya demostró que puede pelear incluso con bajas importantes y contra equipos en gran nivel.

Junior y Nacional:

Ambos están en la mejor posición, dependen únicamente de lo que hagan. Si ganan sus tres partidos, se meten en la final sin necesidad de mirar resultados ajenos. El margen de error es mínimo, pero la ruta está clara.

Cuentas del Grupo B

El panorama del Grupo B es más lineal, aunque aún sin dueño. Tolima lleva ventaja gracias al punto invisible y controla su destino, pero Santa Fe, Fortaleza y Bucaramanga todavía tienen caminos matemáticos.

Tolima:

Depende totalmente de sí mismo. Si gana los tres partidos, está en la final. Incluso perdiendo uno y ganando los otros dos podría clasificar gracias al punto invisible.

Santa Fe:

Necesita ganarle a Tolima en Ibagué sí o sí. Además, debe vencer a Fortaleza y Bucaramanga en Bogotá. Y debe esperar que alguno de esos dos le quite puntos al Tolima en las jornadas restantes.

Fortaleza:

Tiene una vida más reducida, debe ganar sus tres partidos y necesita que Santa Fe también le quite puntos al Tolima.

Bucaramanga:

El camino es el más complejo. Debe ganar los tres partidos y esperar que Tolima no gane ninguno. Además, Santa Fe solo puede sumar una victoria en lo que queda del cuadrangular.