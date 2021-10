Se le acabó el discurso a Osorio: lo que dijo de su salida del América

Luego de que se disputara el partido entre América de Cali y Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero, que dejó la victoria de los 'verdolagas' tras un 2-0 final, la crisis en el cuadro vallecaucano se agudizó y Juan Carlos Osorio se encuentra 'en la cuerda floja'.

En rueda de prensa posterior al partido que dominó de principio a fin el cuadro paisa, el entrenador de los 'escarlatas' habló, y dejó ver más que sus percepciones del partido, lo que opina acerca de su continuidad y cómo se definirá esta.

Así las cosas, el risaraldense dijo en principio "Quiero ofrecerle disculpas a la hinchada de América, hemos mejorado en los juegos y ahora solo queda descansar".

Asimismo, respecto a su continuidad en el club, dio a conocer que "Mañana o el martes el club emitirá un comunicado explicando la situación en aras de una buena decisión".

A su vez, dejó claro que "De aquí en adelante las preguntas van a buscar un culpable y yo me hago responsable de los malos resultados, culpable no, porque no hemos matado a nadie, tampoco hemos robado plata".

Y con relación a lo anterior, el técnico argumentó que "Yo me hago responsable porque son todas mis decisiones, yo escojo quien juega y quien no".

Así, Juan Carlos Osorio dio a conocer su perspectiva acerca de la crisis que afronta el cuadro americano, y mientras se define su futuro en la dirección técnica del equipo, el plantel tendrá que prepararse para viajar a Ibagué a enfrentar a Deportes Tolima el próximo jueves 28 de octubre.