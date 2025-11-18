Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 18:35
¿Se le cae fichaje a Millonarios? Esta fue la respuesta del Once Caldas
Millonarios quiere armar un equipo mucho más competitivo para el próximo semestre.
Millonarios ya piensa en el 2026, un año en el que el club buscará volver a ser protagonista después de un 2025 decepcionante, el equipo se quedó fuera de la final en el primer semestre y ni siquiera superó la fase regular en el segundo semestre de la Liga Betplay. Con ese antecedente fresco, la dirigencia azul quiere evitar otro golpe y trabaja en una reestructuración profunda que fortalezca la plantilla desde el mercado de fichajes.
El primer paso ya está dado con la llegada confirmada de Carlos Darwin Quintero y ahora la mira apunta a un viejo deseo de la institución, Mateo García, volante de Once Caldas que ha sido seguido desde hace tiempo y que hoy está muy cerca de convertirse en refuerzo.
Millonarios ya envió una oferta por el 50% del pase del jugador
El club Embajador presentó una primera oferta que incluía una suma importante por el 50% de los derechos deportivos de Mateo García, con la idea de que Once Caldas también recibiera dinero en caso de una futura venta del jugador al exterior. La propuesta buscaba asegurar un beneficio mutuo y destrabar una negociación que lleva varias semanas de conversaciones.
Sin embargo, según informó el periodista Felipe Sierra, la directiva del Once Caldas rechazó la oferta inicial tras analizarla varios días, aunque dejó claro que existe voluntad para hacer el negocio. El club de Manizales respondió con una contraoferta, fijando un monto más alto y enfatizando en mantener ese 50% pensando en una venta futura, que consideran clave en el valor del jugador.
Hay buen ambiente entre las partes y Millonarios prepara una segunda oferta
Pese al rechazo inicial, la negociación está lejos de romperse. Por el contrario, el ambiente es positivo y las partes mantienen comunicación constante. Sierra explicó que Millonarios ajustaría algunos números para acercarse a lo que solicita Once Caldas y presentar una segunda oferta con mayores probabilidades de ser aceptada.
En el club azul confían en que el fichaje pueda cerrarse pronto, no solo porque el jugador encaja en las necesidades deportivas del equipo, sino porque Mateo García ya ha expresado en el pasado su admiración por Millonarios, algo que juega a favor para concretar el traspaso.
Millonarios avanza firme en la construcción de su proyecto 2026, ya sumó experiencia con Carlos Darwin Quintero y ahora se enfoca en asegurar a Mateo García, uno de los mediocampistas más prometedores del fútbol colombiano. La negociación continúa abierta, con buena disposición entre las partes, y todo indica que el volante está cada vez más cerca de vestirse de azul en la próxima temporada.
Fuente
Antena 2