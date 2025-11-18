¿Se le cae fichaje a Millonarios? Esta fue la respuesta del Once Caldas

Millonarios ya envió una oferta por el 50% del pase del jugador

El club Embajador presentó una primera oferta que incluía una suma importante por el 50% de los derechos deportivos de Mateo García, con la idea de que Once Caldas también recibiera dinero en caso de una futura venta del jugador al exterior. La propuesta buscaba asegurar un beneficio mutuo y destrabar una negociación que lleva varias semanas de conversaciones.

Sin embargo, según informó el periodista Felipe Sierra, la directiva del Once Caldas rechazó la oferta inicial tras analizarla varios días, aunque dejó claro que existe voluntad para hacer el negocio. El club de Manizales respondió con una contraoferta, fijando un monto más alto y enfatizando en mantener ese 50% pensando en una venta futura, que consideran clave en el valor del jugador.

Hay buen ambiente entre las partes y Millonarios prepara una segunda oferta

Pese al rechazo inicial, la negociación está lejos de romperse. Por el contrario, el ambiente es positivo y las partes mantienen comunicación constante. Sierra explicó que Millonarios ajustaría algunos números para acercarse a lo que solicita Once Caldas y presentar una segunda oferta con mayores probabilidades de ser aceptada.

En el club azul confían en que el fichaje pueda cerrarse pronto, no solo porque el jugador encaja en las necesidades deportivas del equipo, sino porque Mateo García ya ha expresado en el pasado su admiración por Millonarios, algo que juega a favor para concretar el traspaso.