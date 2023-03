"Se metió atrás y tuvo suerte": Pinto volvió a quejarse tras la derrota ante Pereira

Deportivo Cali volvió a sumar una nueva derrota en su partido aplazado por la fecha 1 de la Liga Betplay. El conjunto azucarero tuvo una buena postura en ataque, pero sigue sin gustar cuando juega en condición de local.

Tras la caída 1-0 ante Deportivo Pereira en el Monumental de Palmaseca, las dudas se sembraron nuevamente sobre el rendimiento del onceno azucarero. Para el entorno del conjunto vallecaucano, las razones del traspié estuvieron en las rotaciones del equipo.

Sin embargo, tras acabar el partido, el entrenador manifestó que las rotaciones son un modelo que maneja hace varios años. Jorge Luis Pinto apuntó que su equipo hizo lo mejor posible, pero el rival tuvo un juego muy cerrado sin muchas opciones.

Sobre las rotaciones del equipo

“Estamos golpeados porque no le dimos esa satisfacción a la afición que nos está empezando a acompañar. Me tocaría explicar muy largo los fenómenos de fisiología que manejo hace 35 años. Estoy convencido de lo que hice. Estoy absolutamente seguro".

El estilo de juego del rival

"El partido no fue fácil porque el equipo se metió atrás y tuvo la suerte de hacer el gol en un tiro de esquina. No estoy ni arrepentido y el día en que la tenga que volver a hacer, la vuelvo a hacer. Es lo que yo como entrenador considero. No voy a hacer otras cosas”.

"El señor Restrepo no hace línea de 3, hace línea de 5. Eso dificulta un poco más. Sabíamos que eso podía pasar. Por eso jugamos con punteros en el primer tiempo. Queríamos abrir la cancha y buscar desequilibrio".

El ritmo del partido

"En el segundo buscamos otra alternativa con Mantilla que tiene fútbol por dentro y Velasco que fue mediapunta. No encontramos. Nos marcaron, nos chocaron, se cortó el ritmo del partido en múltiples veces. Me gustaría oír una opinión sobre eso. No estoy reclamando nada, sino hablo de lo que vi. No sé si ustedes (periodistas) ven lo mismo que estoy viendo”.

Por ahora, Cali se queda con cinco unidades en la tabla de posiciones y su situación sigue siendo complicada. Los azucareros se medirán en la siguiente jornada ante Millonarios en el 'clásico añejo'.