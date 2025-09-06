Cargando contenido

Millonarios vs Santa Fe
Millonarios vs Santa Fe
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Sáb, 06/09/2025 - 12:00

Se prepara el clásico capitalino, estas serían las alineaciones

El clásico capitalino ya se palpita, conoce las posibles alineaciones de los dos equipos.

Millonarios y Santa Fe se preparan para una nueva edición del clásico capitalino, ambos equipos vienen con la necesidad de ganar y sumar los tres puntos para seguir escalando posiciones en la liga.  

El clásico que se jugará el sábado 6 de septiembre de 2025 ya se hace sentir entre sus aficionados, sin lugar a dudas será un partido en el que ambos equipos saldrán a buscar los 3 puntos desde el pitazo inicial. 

Los once que escogería Hernán Torres  

Millonarios viene intentando recuperar su nivel y pese a las dos derrotas en Copa el equipo mantiene la ilusión intacta de corregir el camino y poder meterse a los 8 mejores de la liga. 

Para esto Hernán Torres prepara lo que sería el once de gala de Millonarios ante todas las ausencias que tiene por lesión, recordemos que se creía que Leonardo Castro estaría disponible el día de hoy pero sorprendió al no ser convocado para el partido.  

Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Juan Carlos Pereira, Nicolás Arévalo; Beckham Castro, Alex Castro; Jorge Cabezas y Santiago Giordana. 

Santa Fe ya tendría listo el equipo 

El cuadro cardenal que empezó el torneo de una gran manera ha decaído en su juego por lo que también necesita los tres puntos que lo vuelvan a meter al grupo de los ocho del cual salió en la anterior jornada. 

Pese a la ausencia de Sosa el equipo rojo recupera a su más grande figura para este partido. Los dirigidos por Jorge Bava saldrían con la siguiente alineación.  

Andrés Mosquera; Jhon Meléndez, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Yilmar Velázquez, Ewil Murillo; Harold Mosquera, Ómar Fernández y Hugo Rodallega.

Cuando y por donde ver el partido 

El clásico capitalino se llevará a cabo el 6 de septiembre de 2025 a las 8:30 p.m. se podrá disfrutar por las señales en vivo de Win Sports+ y Win Play.  

