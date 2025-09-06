Se prepara el clásico capitalino, estas serían las alineaciones

Millonarios y Santa Fe se preparan para una nueva edición del clásico capitalino, ambos equipos vienen con la necesidad de ganar y sumar los tres puntos para seguir escalando posiciones en la liga.

El clásico que se jugará el sábado 6 de septiembre de 2025 ya se hace sentir entre sus aficionados, sin lugar a dudas será un partido en el que ambos equipos saldrán a buscar los 3 puntos desde el pitazo inicial.