Se pudrió todo en el Bucaramanga: revelaron lo que hizo Teo y que desató el caos en el camerino

Teófilo Gutiérrez parece no vivir el mejor momento de su carrera deportiva y poco a poco se han ido revelando varios hechos que terminan hundiéndolo, por lo que sus horas en el Atlético Bucaramanga estaría contadas.

Desde hace algunos días se ha hablado de que el equipo Leopardo está pensando en acabar el contrato de este delantero lo más pronto posible, incluso antes de lo pactado (30 de junio), ya que parecen no aguantar su rendimiento y además, la suspensión de tres fechas que le hizo la Dimayor en la última resolución emitida.

No suficiente con todo eso, en la mañana de este jueves, el 'Bocha' Jiménez reveló en Planeta Fútbol de Antena 2, que Teo se habría peleado con un jugador de las categorías inferiores, que lo trató mal y lo humilló, pero lo peor de todo fue que lo hizo frente a todo el mundo, por lo que eso no tendría muy feliz al cuerpo técnico que parece no aguantarlo más.

Aunque sobre esta situación no hay más detalles, se sabe que las cosas no están marchando bien y solo queda esperar que el club Leopardo confirme la salida de este deportista.

Desde su paso por Deportivo Cali, Teo no ha enfrentado la mejor etapa de su carrera y aunque se desconoce si buscará otro equipo para continuar, muchos hablan de que podría anunciarse el retiro de este futbolista, que ya tiene 37 años.