Se reducen cupos para cuadrangulares: tabla de posiciones Liga BetPlay tras Fecha 17

La Fecha 17 de la Liga BetPlay 2025-II se acabó con una goleada en el clásico de Antioquia entre Nacional y Medellín en una fiesta de hinchadas y en un juego que tuvo siete goles a lo largo de los 90 minutos. Con ese 5-2, los dirigidos por Diego Arias sellaron la clasificación oficialmente y se adueñaron del segundo puesto, aprovechando la caída de Junior.

A falta de las tres fechas que restan para acabar la fase regular, hay muchos aspectos que se deben definir próximamente. La entrada a los ocho que todavía persiguen varios equipos que siguen con vida, el punto invisible, o la ventaja deportiva para el primero y el segundo de la tabla de posiciones que, por ahora, mantienen Bucaramanga y Atlético Nacional.

Durante la fecha, Tolima le ganó a Cali para estar a un punto de los 30 y estar listo en la clasificación. Millonarios superó a Santa Fe en el clásico bogotano y sueña todavía con mínimas chances de estar en cuadrangulares. Alianza Valledupar y Águilas también sumaron de a tres en sus respectivos partidos. Los antioqueños están en la octava casilla, mientras que los valduparenses están al borde de la zona de privilegio.

América y Once Caldas también ganaron sus compromisos y se acercan a la parte de clasificación soñando despiertos. Además, Fortaleza CEIF sacó la cara por Bogotá y selló la clasificación de manera anticipada con 31 unidades tras superar al Deportivo Pasto.

RESULTADOS DE LA FECHA 17 DE LA LIGA BETPLAY 2025-II

Alianza Valledupar 2-0 La Equidad

Fortaleza 2-0 Deportivo Pasto

América de Cali 2-1 Junior

Deportivo Pereira 1-5 Águilas Doradas

Envigado 0-2 Boyacá Chicó

Deportes Tolima 2-1 Deportivo Cali

Atlético Bucaramanga 2-0 Llaneros

Santa Fe 0-1 Millonarios

Once Caldas 1-0 Unión Magdalena

Atlético Nacional 5-2 Deportivo Independiente Medellín

TABLA DE POSICIONES TRAS LA FECHA 17 DE LA LIGA BETPLAY 2025-II

1. Bucaramanga | 34 puntos | +16 DG

2. Atlético Nacional | 31 puntos | +11 DG

3. Junior | 31 puntos | +10 DG

4. Medellín | 31 puntos | +9 DG

5. Fortaleza | 31 puntos | +7 DG

6. Deportes Tolima | 29 puntos | +7 DG

7. Llaneros | 25 puntos | 0 DG

8. Águilas Doradas | 24 puntos | +3 DG

9. América de Cali | 23 puntos | +2 DG

10. Alianza | 23 puntos | 0 DG

11. Santa Fe | 22 puntos | +1 DG

12. Once Caldas | 22 puntos | -4 DG

13. Millonarios | 21 puntos | -4 DG

14. Deportivo Cali | 20 puntos | -4 DG

15. Deportivo Pereira | 18 puntos | -6 DG

16. Unión Magdalena | 18 puntos | -7 DG

17. Envigado | 16 puntos | -6 DG

18. Boyacá Chicó | 16 puntos | -10 DG

19. Deportivo Pasto | 13 puntos | -8 DG

20. La Equidad | 11 puntos | -17 DG