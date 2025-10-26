Cargando contenido

Balón de la Liga BetPlay Fecha 17
Balón de la Liga BetPlay Fecha 17
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Dom, 26/10/2025 - 21:15

Se reducen cupos para cuadrangulares: tabla de posiciones Liga BetPlay tras Fecha 17

Este domingo se cerró la jornada con la victoria de Atlético Nacional y Medellín.

La Fecha 17  de la Liga BetPlay 2025-II se acabó con una goleada en el clásico de Antioquia entre Nacional y Medellín en una fiesta de hinchadas y en un juego que tuvo siete goles a lo largo de los 90 minutos. Con ese 5-2, los dirigidos por Diego Arias sellaron la clasificación oficialmente y se adueñaron del segundo puesto, aprovechando la caída de Junior

Vea también: Marino resurgió en Nacional: sorpresa para Medellín en clásico paisa

A falta de las tres fechas que restan para acabar la fase regular, hay muchos aspectos que se deben definir próximamente. La entrada a los ocho que todavía persiguen varios equipos que siguen con vida, el punto invisible, o la ventaja deportiva para el primero y el segundo de la tabla de posiciones que, por ahora, mantienen Bucaramanga y Atlético Nacional. 

Durante la fecha, Tolima le ganó a Cali para estar a un punto de los 30 y estar listo en la clasificación. Millonarios superó a Santa Fe en el clásico bogotano y sueña todavía con mínimas chances de estar en cuadrangulares. Alianza Valledupar y Águilas también sumaron de a tres en sus respectivos partidos. Los antioqueños están en la octava casilla, mientras que los valduparenses están al borde de la zona de privilegio. 

América y Once Caldas también ganaron sus compromisos y se acercan a la parte de clasificación soñando despiertos. Además, Fortaleza CEIF sacó la cara por Bogotá y selló la clasificación de manera anticipada con 31 unidades tras superar al Deportivo Pasto

RESULTADOS DE LA FECHA 17 DE LA LIGA BETPLAY 2025-II 

Alianza Valledupar 2-0 La Equidad 

Fortaleza 2-0 Deportivo Pasto 

América de Cali 2-1 Junior 

Deportivo Pereira 1-5 Águilas Doradas 

Envigado 0-2 Boyacá Chicó 

Le puede interesar: Marino brilló y Nacional goleó a Medellín: partidazo en el clásico paisa

Deportes Tolima 2-1 Deportivo Cali 

Atlético Bucaramanga 2-0 Llaneros 

Santa Fe 0-1 Millonarios 

Once Caldas 1-0 Unión Magdalena 

Atlético Nacional 5-2 Deportivo Independiente Medellín 

TABLA DE POSICIONES TRAS LA FECHA 17 DE LA LIGA BETPLAY 2025-II 

1. Bucaramanga | 34 puntos | +16 DG 

2. Atlético Nacional | 31 puntos | +11 DG 

3. Junior | 31 puntos | +10 DG 

4. Medellín | 31 puntos | +9 DG 

5. Fortaleza | 31 puntos | +7 DG 

6. Deportes Tolima | 29 puntos | +7 DG 

7. Llaneros | 25 puntos | 0 DG 

8. Águilas Doradas | 24 puntos | +3 DG 

9. América de Cali | 23 puntos | +2 DG 

10. Alianza | 23 puntos | 0 DG 

Lea también: Ecuador respira tranquilo: recibió mejor noticia para el Mundial 2026

11. Santa Fe | 22 puntos | +1 DG 

12. Once Caldas | 22 puntos | -4 DG 

13. Millonarios | 21 puntos | -4 DG 

14. Deportivo Cali | 20 puntos | -4 DG 

15. Deportivo Pereira | 18 puntos | -6 DG 

16. Unión Magdalena | 18 puntos | -7 DG  

17. Envigado | 16 puntos | -6 DG 

18. Boyacá Chicó | 16 puntos | -10 DG 

19. Deportivo Pasto | 13 puntos | -8 DG 

20. La Equidad | 11 puntos | -17 DG 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen

Tabla de posiciones Liga BetPlay

Imagen

Cuadrangulares Liga BetPlay

Imagen
Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga

Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Cargando más contenidos

Fin del contenido