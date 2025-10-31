Se resolvió todo entre Santa Fe y Dudamel: así es la situación con Méndez

Independiente Santa Fe sigue siendo protagonista en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque revivió en la Liga BetPlay venciendo a Junior de Barranquilla y se ilusiona con la clasificación a cuadrangulares, sino porque todavía no ha resuelto el problema que tiene en cuanto a un director técnico de planta.

Las directivas del cuadro 'cardenal´ ya tienen conformada una carpeta con los posibles nombres para llenar el vacío que dejó Jorge Bava tras salir rumbo al fútbol de Paraguay. Entre los candidatos se encuentra un estratega argentino, uno uruguayo, pero la vista no se aparta de Rafael Dudamel, quien justamente reveló que la relación con la mesa directiva es bastante buena y se puede llegar a dar algo interesante.

Dudamel respondió al supuesto mal entendido con Eduardo Méndez

Rafael Dudamel es el "hombre del momento" en el FPC por todo lo que ha venido ocurriendo recientemente con su polémica salida de Deportivo Pereira debido a la crisis económica que ha venido viviendo y la cual obligó al estratega venezolano a dejar su cargo por una gran cantidad de incumplimientos.

Sin embargo, no todo parece ser malo para Dudamel, ya que "caería de pie" en alguno de los equipos grandes de la Liga BetPlay, pues sus mayores pretendientes terminarían siendo Millonarios e Independiente Santa Fe. El cuadro santafereño es uno de los equipos más necesitados en cuanto a director técnico, ya que el 'embajador' cuenta con Torres hasta 2026, pero se había especulado que la razón por la que el venezolano no había arribado ya a Santa Fe era por problemas con Eduardo Méndez, pero en medio de una entrevista en La FM + Fútbol desmintió este hecho.