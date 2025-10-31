Actualizado:
Vie, 31/10/2025 - 14:55
Se resolvió todo entre Santa Fe y Dudamel: así es la situación con Méndez
Rafael Dudamel no se guardó nada sobre la situación que vive con Independiente Santa Fe.
Independiente Santa Fe sigue siendo protagonista en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque revivió en la Liga BetPlay venciendo a Junior de Barranquilla y se ilusiona con la clasificación a cuadrangulares, sino porque todavía no ha resuelto el problema que tiene en cuanto a un director técnico de planta.
Las directivas del cuadro 'cardenal´ ya tienen conformada una carpeta con los posibles nombres para llenar el vacío que dejó Jorge Bava tras salir rumbo al fútbol de Paraguay. Entre los candidatos se encuentra un estratega argentino, uno uruguayo, pero la vista no se aparta de Rafael Dudamel, quien justamente reveló que la relación con la mesa directiva es bastante buena y se puede llegar a dar algo interesante.
Le puede interesar: Santa Fe sufre inesperado problema en vísperas de los cuadrangulares
Dudamel respondió al supuesto mal entendido con Eduardo Méndez
Rafael Dudamel es el "hombre del momento" en el FPC por todo lo que ha venido ocurriendo recientemente con su polémica salida de Deportivo Pereira debido a la crisis económica que ha venido viviendo y la cual obligó al estratega venezolano a dejar su cargo por una gran cantidad de incumplimientos.
Sin embargo, no todo parece ser malo para Dudamel, ya que "caería de pie" en alguno de los equipos grandes de la Liga BetPlay, pues sus mayores pretendientes terminarían siendo Millonarios e Independiente Santa Fe. El cuadro santafereño es uno de los equipos más necesitados en cuanto a director técnico, ya que el 'embajador' cuenta con Torres hasta 2026, pero se había especulado que la razón por la que el venezolano no había arribado ya a Santa Fe era por problemas con Eduardo Méndez, pero en medio de una entrevista en La FM + Fútbol desmintió este hecho.
"La pregunta es para quienes eligen entrenadores, para el presidente Eduardo Méndez y las personas que lo acompañan. Para mí sería muy especial llegar y hoy me siento muy orgulloso de lo que fue mi carrera. Yo no sé de un entrenador que fuera pretendido por los dos equipos de la capital y para mi es un privilegio. Cuando dirigía Venezuela y Méndez tomó santa fe, recibí una llamada y me dijo 'flaquito, cualquier jugador que tenga la selección que me puedas recomendarme y yo le dije que con todo gusto y todo cariño. La última vez que nos cruzamos fue en el aeropuerto de Barranquilla tras el partido de Bolivia vs Colombia, nos saludamos, en el avión veníamos casi que paralelo, me hizo bromas y se ha especulado mucho también sobre unas diferencias, pero jamás. Cada vez que nos hemos cruzado en un estadio, en un avión, siempre ha habido cordialidad y respeto hacia los dirigentes de Santa Fe".
En otras noticias: ¡Hay que levantarse y aplaudir! Es mística de bicampeón
Fuente
Antena 2