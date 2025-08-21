Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 21:00
Se revelan detalles del contrato de Hernán Torres en Millonarios
Millonarios estaría a mínimos detalles de convertir a Hernán Torres en su nuevo director técnico.
Millonarios finalmente tocó fondo en el presente semestre deportivo, habiendo completado cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria en el arranque de la Liga BetPlay, sumando un empate y cinco derrotas, la más reciente de ellas frente a Unión Magdalena en el Estadio El Campín.
El 'ciclón bananero' le dio el golpe final al cuadro 'embajador' al vencerlo en casa, con más de 10.000 espectadores que ante la impotencia del resultado explotaron contra el equipo y en forma de protesta decidieron arrojar sus zapatos al terreno de juego, causando la suspensión parcial del partido en donde ya le informaron a David González que no continuaría en el cargo y por lo que ya se estaría negociando con Hernán Torres para que llegue nuevamente al banquillo de Millonarios.
Este sería el contrato de Hernán Torres en Millonarios
El miércoles 20 de agosto será un día que no olvidarán los fanáticos de Millonarios, ya que Jannenson Sarmiento se convirtió en su "verdugo" durante 90 minutos y los terminó dejando sin técnico al convertir los dos goles de la victoria que dejaron al cuadro 'embajador' en la casilla 20 de la tabla de posiciones con tan solo un punto obtenido.
Al finalizar el compromiso, el estratega antioqueño dio a conocer que las directivas del club le informaron que no seguiría en el cargo, por lo que Carlos Giraldo será el técnico en el duelo ante Junior mientras se termina de ultimar la llegada de Hernán Torres el cual ya estaría viajando a Bogotá para finiquitar detalles sobre su contrato, tal como lo dio a conocer Mariano Olsen.
El periodista deportivo dio a conocer a través de sus redes sociales que el experimentado técnico tolimense arribaría a la capital del país en la noche del 21 agosto para hablar con las directivas de Millonarios, quienes ya le habrían planteado una propuesta inicial de un contrato que vaya hasta diciembre de 2026.
El contrato entre HERNÁN TORRES y @MillosFCoficial sería hasta diciembre de 2026.— Mariano Olsen (@olsendeportes) August 21, 2025
El entrenador estará llegando por la noche a la ciudad de Bogotá. pic.twitter.com/xUAWXSRW7n
Hernán Torres busca su segundo título con Millonarios
El estratega de 64 años está a muy poco de regresar a uno de los equipos que mejor lo ha acogido durante su carrera como entrenador, Millonarios, con el cual quedó campeón del torneo de clausura 2012 al vencer a Independiente Medellín, un título especial ya que se rompió una sequía de más de 20 años sin levantar un trofeo en esta competencia y junto con ello se ganó el cariño y respeto de toda la fanaticada 'embajadora'.
