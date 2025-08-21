Se revelan detalles del contrato de Hernán Torres en Millonarios

Millonarios finalmente tocó fondo en el presente semestre deportivo, habiendo completado cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria en el arranque de la Liga BetPlay, sumando un empate y cinco derrotas, la más reciente de ellas frente a Unión Magdalena en el Estadio El Campín.

El 'ciclón bananero' le dio el golpe final al cuadro 'embajador' al vencerlo en casa, con más de 10.000 espectadores que ante la impotencia del resultado explotaron contra el equipo y en forma de protesta decidieron arrojar sus zapatos al terreno de juego, causando la suspensión parcial del partido en donde ya le informaron a David González que no continuaría en el cargo y por lo que ya se estaría negociando con Hernán Torres para que llegue nuevamente al banquillo de Millonarios.

Este sería el contrato de Hernán Torres en Millonarios

El miércoles 20 de agosto será un día que no olvidarán los fanáticos de Millonarios, ya que Jannenson Sarmiento se convirtió en su "verdugo" durante 90 minutos y los terminó dejando sin técnico al convertir los dos goles de la victoria que dejaron al cuadro 'embajador' en la casilla 20 de la tabla de posiciones con tan solo un punto obtenido.

Al finalizar el compromiso, el estratega antioqueño dio a conocer que las directivas del club le informaron que no seguiría en el cargo, por lo que Carlos Giraldo será el técnico en el duelo ante Junior mientras se termina de ultimar la llegada de Hernán Torres el cual ya estaría viajando a Bogotá para finiquitar detalles sobre su contrato, tal como lo dio a conocer Mariano Olsen.