Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 14:59
Michaloutsos, nuevo director deportivo de Millonarios, reveló su gran objetivo
El argentino Ariel Michaloutsos fue anunciado recientemente en el cargo del cuadro Embajador.
Millonarios presentó oficialmente este martes 25 de noviembre a su nuevo director deportivo, Ariel Michaloutsos, quien llega con la misión de transformar el proyecto azul desde adentro. En rueda de prensa, acompañado por el técnico Hernán Torres, el argentino dejó claro que su labor inicia con un cambio profundo en la estructura deportiva del club.
Lo que dijo el nuevo director deportivo de Millonarios
Su primera gran decisión será “depurar la nómina amplia de Millonarios”. Michaloutsos explicó que el equipo cuenta con demasiados jugadores y que solo se quedarán aquellos que realmente aporten al proyecto competitivo. Varias salidas se darán vía préstamo, no solo para reducir el plantel, sino también para abrir espacio a los juveniles.
Justamente, uno de los pilares de su gestión será “apostarle a las fuerzas básicas”. El director deportivo aseguró que la cantera será protagonista y que el club necesita potenciar a esos jóvenes con proyección, acompañándolos con perfiles experimentados que tengan la personalidad y la agresividad que exige la camiseta albiazul.
Sobre su llegada, Michaloutsos afirmó que Millonarios le presentó un desafío “imposible de rechazar”. Reconoció que todos los clubes atraviesan momentos difíciles, pero insistió en que lo importante es aprender del pasado y enfocarse en construir un futuro más sólido. “Vengo a hacer las cosas bien”, subrayó.
También hizo énfasis en la necesidad de reorganizar el área deportiva. Aunque destacó la estructura organizacional y comunicacional del club, aseguró que lo deportivo está desordenado. Su objetivo es implementar una secretaría técnica y un área de investigación, tal como lo hacen “los mejores clubes del mundo”.
Para Michaloutsos, la clave será trabajar con visión de mediano y largo plazo. Señaló que las decisiones improvisadas afectan los proyectos, por lo que insistió en planificar con mayor rigor y mejorar el nivel de los refuerzos. Aunque evitó hablar de nombres, aseguró que “hay que invertir y no gastar”.
El nuevo director deportivo reveló que cuenta con un equipo de scouts y analistas que sigue de cerca el mercado colombiano. Su intención es anticiparse a las oportunidades, fortalecer el proceso de captación y garantizar fichajes más acertados a partir de datos y observación.
Con una trayectoria que incluye cargos clave en Newell’s Old Boys y River Plate, Michaloutsos prometió un proyecto serio, moderno y coherente con la grandeza del club. “Millonarios debe tentar a todos”, sentenció, marcando el inicio de una nueva etapa en la que el orden, la planificación y la apuesta por la cantera serán la prioridad.
