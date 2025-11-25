Michaloutsos, nuevo director deportivo de Millonarios, reveló su gran objetivo

Millonarios presentó oficialmente este martes 25 de noviembre a su nuevo director deportivo, Ariel Michaloutsos, quien llega con la misión de transformar el proyecto azul desde adentro. En rueda de prensa, acompañado por el técnico Hernán Torres, el argentino dejó claro que su labor inicia con un cambio profundo en la estructura deportiva del club.

Lo que dijo el nuevo director deportivo de Millonarios

Su primera gran decisión será “depurar la nómina amplia de Millonarios”. Michaloutsos explicó que el equipo cuenta con demasiados jugadores y que solo se quedarán aquellos que realmente aporten al proyecto competitivo. Varias salidas se darán vía préstamo, no solo para reducir el plantel, sino también para abrir espacio a los juveniles.

Justamente, uno de los pilares de su gestión será “apostarle a las fuerzas básicas”. El director deportivo aseguró que la cantera será protagonista y que el club necesita potenciar a esos jóvenes con proyección, acompañándolos con perfiles experimentados que tengan la personalidad y la agresividad que exige la camiseta albiazul.

Sobre su llegada, Michaloutsos afirmó que Millonarios le presentó un desafío “imposible de rechazar”. Reconoció que todos los clubes atraviesan momentos difíciles, pero insistió en que lo importante es aprender del pasado y enfocarse en construir un futuro más sólido. “Vengo a hacer las cosas bien”, subrayó.