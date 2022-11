Se reveló el intimidante audio de Edwuin Cetré a un periodista: "No me conoces"

Junior de Barranquilla viene de perder la final de la Copa Betplay contra Millonarios, pues luego de ganar 1-0 en el Metropolitano, sufrió un 2-0 en contra en El Campín que le impidió sumar un nuevo trofeo en sus vitrinas.

Tras lo acontecido, muchas críticas cayeron sobre la plantilla del cuadro Tiburón y de su cuerpo técnico; no obstante, hubo una respuesta por parte del futbolista Edwuin Cetré contra un periodista de la región.

Y es que el futbolista no tuvo mayor intervención en al final de vuelta de Copa Betplay; de hecho, ha sido poca la influencia positiva en el ataque de los barranquilleros, estando lejos del nivel que mostró hace un par de temporadas.

De tal forma, durante Habla Deportes, mientras analizaban el partido en mención, el periodista Juan Salvador Bárcena recibió un audio de Cetré, en donde lo confronta por algunas afirmaciones hechas.

"¿Entonces en la foto tengo que salir llorando? Eso no es así, papi", afirmó Cetré, presumiéndose que fue sobre algún comentario relacionado a que poco duele en Junior el bajo rendimiento que se afronta.

Asimismo, el delantero dijo: "Si un hincha te pide una foto, te la tomas, eso no quiere decir que no te está doliendo lo que pasó, a todos nos duele; pero no salgas a decir que andas en el aeropuerto tomándote fotos como si no te doliera, eso no es así, papi".

Posteriormente, el futbolista, en otro audio, le dijo al comunicador: "Si me tienes que decir algo, dímelo de frente. Tú crees que tienes 'cule' poder porque estás detrás de un micrófono... Manéjate bien tú también, tú no me conoces".

De tal forma, se confirmó un 'rifirrafe' entre un futbolista de Junior de Barranquilla y uno de los periodistas más reconocidos de la región caribe, en donde el rendimiento intermitente del equipo, ha sido la 'manzana de la discordia'.

El audio de Cetré a un periodista