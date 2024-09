Se supo todo: la razón por la que se habría originado trifulca en el Atanasio

Sin duda alguna, el Fútbol Profesional Colombiano viene siendo tendencia en el mundo, pero en esta ocasión, no por el buen rendimiento de jugadores o por situaciones positivas. Infortunadamente, las grescas, peleas o invasiones al campo de juego se han hecho cada vez más notorias en los diferentes estadios del país y la DIMAYOR ha tenido que tomar medidas sancionatorias para algunos clubes.

Este jueves 26 de septiembre se vino todo abajo con un capítulo infortunado en el balompié colombiano. Mientras que Nacional metía el segundo gol en el compromiso ante el Junior de Barranquilla, el partido se interrumpió y tuvo que ser suspendido hasta nueva orden.

Sobre los 54 minutos, Marino Hinestroza aprovechó un contragolpe letal para marcar un segundo tanto que ya complicaba las aspiraciones de César Farías que no ha visto victorias desde que se hizo cargo de la dirección técnica. Los pocos ‘hinchas’ del Junior que atendieron al Atanasio Girardot iniciaron una gresca entre ‘aficionados’ que preocupó a jugadores por la salud de sus familiares.

LA VERDADERA RAZÓN DE LA PELEA ENTRE NACIONAL V JUNIOR

Heridos con cuchillos y con puños cayeron en el Atanasio y no había dudas que no podía continuar el juego. Nolberto Ararat no reinició el partido tras el segundo gol de Nacional y se suspendió el partido. Sanciones lloverán para ambas escuadras, pues el local tiene que privar por la seguridad de asistentes al estadio, mientras que la visita fue quien originó la pelea.

Se destapó la verdad, pues los pocos hinchas del Junior que asistieron al estadio invadieron el sector norte del recinto deportivo en donde se encararon con las barras populares. Los barranquilleros robaron la bandera de Nacional y fue ahí donde se generó el caos.

Todo por un trapo que salió costoso por los aficionados heridos y por las alarmas prendidas en los jugadores y familiares. Sheyla García de Win Sports relató lo sucedido, “Siguen bajando heridos, la verdad es muy triste y difícil de explicar (...) los heridos, las personas que están cortadas, apuñaladas, con sangre, están en los pasillos por donde salen los equipos; ahí los está atendiendo la Cruz Roja. Fueron muchísimos. Los jugadores de Junior sacaron a tres apuñalados para que los pudieran atender. Hubo gente que cayó de la tribuna, de la bandeja superior a la inferior”.

Javier Nieto, fotógrafo de El Tiempo reveló para el medio Futbolred lo que se vivió en el recinto, “con el segundo gol de Nacional empezaron a agredir los hinchas de Junior a los de Nacional en la tribuna norte, y ahí ya empezaron las peleas. Sacaron cuchillo los de Junior, los de Nacional, se empezaron a tirar puñaladas y de repente se vino toda la banda de norte de Nacional contra los del Junior y los arrumaron contra una esquina donde empezaron a pelear, a tirarse puños con cuchillos, se tiraban hinchas desde el segundo al primer piso. Algunos que lograron cogerlos los desvestían, les tiraban la ropa a la cancha hasta que entró el ESMAD y ya controló todo”.