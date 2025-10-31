Se terminan los cupos: Estas son las cuentas de los equipos en Liga Betplay

Los equipos ya clasificados y el “punto invisible”

Además de Nacional, los equipos Bucaramanga, Medellín y Fortaleza, todos con 34 unidades, junto con Tolima y Junior, ya están matemáticamente clasificados.

El foco ahora está en los dos primeros lugares de la tabla, ya que los equipos que finalicen en esas posiciones recibirán el ‘punto invisible’, un beneficio que otorga ventaja en caso de empate en los cuadrangulares.

Águilas Doradas y Alianza, los que dependen de sí mismos

Actualmente, los últimos cupos son ocupados por Águilas Doradas y Alianza FC. Ambos dependen de sí mismos, si ganan sus dos partidos restantes, estarán en la siguiente fase.

Sin embargo, el panorama no es fácil. Águilas enfrentará a Nacional y Tolima, dos rivales de peso y ya clasificados. Por su parte, Alianza tiene un camino más favorable, jugará ante el ya eliminado Boyacá Chicó y cerrará contra Santa Fe, equipo que aún mantiene opciones matemáticas.

