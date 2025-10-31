Actualizado:
Vie, 31/10/2025 - 06:42
Se terminan los cupos: Estas son las cuentas de los equipos en Liga Betplay
La fase de todos contra todos está llegando a su fin y con eso la ilusión de muchos equipos de meterse a los ocho.
La fecha 18 de la Liga BetPlay dejó prácticamente definidos los clasificados a los cuadrangulares semifinales. Con seis equipos ya asegurados y apenas dos cupos disponibles, la lucha por entrar entre los ocho promete emociones hasta el final.
El compromiso entre Boyacá Chicó y América de Cali, suspendido por falta de estadio, mantiene el suspenso en la parte baja de la tabla. Mientras tanto, Atlético Nacional cerró la jornada en la cima con 34 puntos y diferencia de gol de +14, asegurando no solo su cupo, sino también la posibilidad de quedarse con el ‘punto invisible’.
Los equipos ya clasificados y el “punto invisible”
Además de Nacional, los equipos Bucaramanga, Medellín y Fortaleza, todos con 34 unidades, junto con Tolima y Junior, ya están matemáticamente clasificados.
El foco ahora está en los dos primeros lugares de la tabla, ya que los equipos que finalicen en esas posiciones recibirán el ‘punto invisible’, un beneficio que otorga ventaja en caso de empate en los cuadrangulares.
Águilas Doradas y Alianza, los que dependen de sí mismos
Actualmente, los últimos cupos son ocupados por Águilas Doradas y Alianza FC. Ambos dependen de sí mismos, si ganan sus dos partidos restantes, estarán en la siguiente fase.
Sin embargo, el panorama no es fácil. Águilas enfrentará a Nacional y Tolima, dos rivales de peso y ya clasificados. Por su parte, Alianza tiene un camino más favorable, jugará ante el ya eliminado Boyacá Chicó y cerrará contra Santa Fe, equipo que aún mantiene opciones matemáticas.
Santa Fe, Llaneros y América: al acecho del milagro
Independiente Santa Fe ocupa la novena posición con 25 puntos. Su clasificación pasa por vencer a Deportivo Cali y luego definir todo ante Alianza, en un partido que podría ser una verdadera final por el último cupo en El Campín.
Llaneros, con los mismos 25 puntos pero una diferencia de gol de -3, complicó su panorama tras caer ante Nacional. Necesita ganar los dos encuentros que restan y esperar tropiezos de Águilas, Alianza o Santa Fe.
Por su parte, el América de Cali mantiene viva la esperanza con 23 puntos y un partido pendiente. De ganar sus tres juegos, Chicó, Unión Magdalena y Medellín, podría llegar a 31 unidades y colarse en el grupo de los ocho.
Millonarios y Once Caldas, casi sin chances
Aunque Millonarios y Once Caldas aún conservan posibilidades matemáticas, sus opciones son mínimas. Necesitan ganar los dos partidos restantes y esperar una combinación de resultados poco probable. En la práctica, ambos están prácticamente eliminados de los cuadrangulares.
Definición final: fechas y calendario
La fecha 19, reprogramada debido al aplazamiento del duelo Chicó vs América, se disputará los días 7, 8 y 9 de noviembre. Será entonces cuando se conozcan los últimos dos clasificados y se confirme el cuadro final de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.
Fuente
Antena 2