¿Se va 'Chicho' Arango de Millonarios? Gamero respondió

Cristian 'Chicho' Arango no jugó en el debut de Millonarios ante el Deportivo Pasto, partido que ganó el azul por 3-1. Este hecho generó dudas sobre la continuidad del delantero en el club, incluso se empezó a hablar que se encuentra arreglando su pase al balompié de la MLS en los Estados Unidos.

Sobre esto, se le preguntó en rueda de prensa al técnico Alberto Gamero tras el triunfo del azul. El entrenador fue sincero y respondió lo que conoce de este caso. Hasta el momento, mencionó que Arango no jugó para hacer los trámites y sacar su visa americana, ya que el 'Embajador' jugará la Florida Cup, torneo amistoso ante equipos europeos.

“No tengo ninguna información de Chicho, a primera hora tiene cita en la embajada para la visa y no puede faltar. El miércoles jugaremos y veremos si está o no está”, respondió.

Asimismo, Gamero resaltó el regreso de un futbolista como Felipe Román, que no jugaba desde el principio de año con Millonarios y lo hizo muy bien tras recibir el alta médica y la confianza de sus compañeros después de su traspaso fallido a Boca Juniors.

“Desde el primer día que me dijeron que Román podía entrenar fue una alegría. Cuando vine aquí me di cuenta de la clase de gente que es, no de jugador, de gente. Esa felicidad que él tiene es grande, como la tenemos nosotros. Dios quiera que el día de mañana tenga la posibilidad de volver a ser visto en la Selección Colombia”, concluyó.