¿Se va de Millonarios? 'Chicho' Arango sobre las últimas ofertas que ha recibido

Millonarios mantiene un gran rendimiento en el fútbol colombiano con el máximo objetivo de pelear por la liga. Su jugador más brillante es Cristian el 'Chicho' Arango, quien marcó el pasado fin de semana y ejerce una labor ofensiva clave en la escuadra.

Precisamente sobre su futuro y las ofertas que pueden llegar para salir del club, el 'Chicho' habló con 'Planeta Fútbol' de Antena 2 al respecto y confesó que ha recibido varias llamadas del fútbol internacional, pero no les pone atención a dichas posibilidades, pues su máximo objetivo es salir campeón con la escuadra 'Embajadora'.

"Sí, me he enterado de varias propuestas, pero primero quiero terminar acá quedando campeón con Millonarios, así que no presto mucha atención, a menos que sea algo concreto. Estoy muy concentrado en lo que quiero", aseguró el atacante.

Cabe recordar que los derechos deportivos del futbolista hacen parte del Benfica y Millonarios, así lo explicó Arango: Contrato: "Los derechos son compartidos con Benfica. Millonarios es mi casa ahora y decide sobre mí teniendo en cuenta la palabra de ellos. Debe haber una comunicación entre ambos a ver si se puede hacer un negocio conmigo", indicó.

Por último, el 'Chicho' Arango recordó que la gestión deportiva de Alberto Gamero tiene el objetivo de conquistar el título nacional e ir a la Copa Libertadores, por eso fortalece la mentalidad de cada uno de los jugadores.

"Sí claro. Desde que llegó el profe Gamero tiene algo en la mente y es ser campeones entonces aspiramos a eso. El sueño se mantiene. Trabajaremos durante toda la semana. Paso a paso creemos en el objetivo y lucharemos hasta el final para eso. Pero primero pensaremos en el fin de semana", concluyó.