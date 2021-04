¿Se va Teófilo de Junior? Un viejo conocido quiere volver a dirigirlo

Los resultados para el cuadro que dirige Luis Amaranto Perea, Junior de Barranquilla se han venido dando fecha tras fecha. El equipo ‘Tiburón’ no pierde hace cinco fechas (cuatro de la Liga Betplay y una de la Copa Libertadores), por lo que se espera que ante Bolívar el equipo barranquillero ‘pegue’ primero para asegurar su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

No obstante, alguien que no tiene su continuidad asegurada es Teófilo Gutiérrez a quien se le vence su contrato en los próximos meses y el tema de renovación con el conjunto ‘Tiburón’ está en veremos, a pesar que se había hablado en que ‘Teo’ continuaría defendiendo la camiseta rojiblanca.

A pesar de la edad de Teófilo, en las redes sociales trascendió que desde Emiratos Árabes quieren fichar al delantero colombiano, nada más y nada menos que un viejo conocido suyo. El estratega, Ramón el ‘Pelado’ Díaz estaría interesado en contar con los servicios del atacante barranquillero. El equipo que dirige Díaz, Al Nasr le ofrecería un contrato de dos años al nacido en ‘La Chinita’ para que juegue a partir de julio del presente año.

Hay que recordar que ‘Teo’ y el ‘Pelado’ Díaz ya estuvieron juntos en River Plate cuando el estratega argentino dirigió al atacante en la temporada del 2014, donde lograron quedar campeones de la Superliga Argentina.

No obstante, Al Nasr no ha sido el único equipo que ha puesto sus ojos en él. El primero fue Argentinos Juniors, hace un par de semanas, pero por uno que otro motivo no se llegó a un acuerdo entre ambas partes y por ende, se cayó el posible traspaso. Habrá que esperar que decisión se toma al respecto entre los directivos del Junior y el mismo Teófilo.