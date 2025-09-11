Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 06:42
¿Se viene la renovación más esperada en el azul?
Después del partido pendiente de la fecha 2 entre Millonarios y Pasto se dieron pistas de renovación en rueda de prensa.
El miércoles 10 de septiembre Millonarios se puso al día con el calendario de la liga Betplay 2025-2, en una noche fría enfrentó al Deportivo Pasto en el Campin donde logró hacerse con los 3 puntos después de un gol de Santiago Giordana, pero la noticia más importante pasó por el regreso de Leonardo Castro a los terrenos de juego después de superar una ruptura de peroné sufrida a mediados del semestre anterior.
Con el regreso de Leo vuelven también las ilusiones de los hinchas azules que ven en su goleador la pieza clave faltante para que el equipo retome el rumbo y pueda meterse en el grupo de los ocho que ya no está tan lejos, ya que con la victoria quedaron a dos puntos del grupo de clasificados.
Sin embargo, el momento más importante fue cuando en rueda de prensa a Leonardo Castro le preguntaron sobre las posibilidades de renovación.
¿Renovará Leo Castro con Millos?
En rueda de prensa después del partido frente al Pasto se vio un Leo Castro emocionado y contento de haber vuelto al terreno de juego, que no pisaba desde el 30 de marzo de 2025 en un partido frente a Alianza en el Campin. El delantero ingresó en el minuto 71 por Giordana y tuvo dos opciones claras para volver con gol.
Pero la noticia va más allá de su regreso ya que se pronunció sobre una posible renovación con el equipo azul. Le preguntaron por esto en rueda de prensa a lo que el delantero respondió:
“Se ha hablado siempre, siempre lo he dicho, Millonarios tiene la primera palabra. Estamos en negociaciones, ojalá se de todo y poder seguir.”
Una respuesta que deja ilusionado a más de un hincha embajador al conocer que el delantero ve con buenos ojos quedarse y que todo parece indicar que los directivos se están moviendo para conseguirlo.
Recordemos que el contrato termina en diciembre de este año y se había generado dudas después de que el jugador cambiara su grupo de representantes hace algunas semanas.
Con Leo Castro de regreso, esto se viene para Millonarios
El equipo azul se tomó un respiro de su crisis y se acercó al selecto grupo de ocho que cierra Santa Fe con 13 puntos, con 11 unidades Millonarios entró en la pelea directa para meterse después de un muy mal arranque. Por ahora el equipo embajador se prepara para enfrentar a Alianza de visita el sábado 13 de septiembre para posteriormente jugarse la clasificación en la vuelta de copa recibiendo a Envigado en el Campin martes de la otra semana.
Se acerca una semana importante para Millonarios que tiene que hacer valer ese envión anímico con el regreso de Leo Castro y dejar atrás los fantasmas de ese fatal arranque con David González.
Fuente
Antena 2