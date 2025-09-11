¿Se viene la renovación más esperada en el azul?

El miércoles 10 de septiembre Millonarios se puso al día con el calendario de la liga Betplay 2025-2, en una noche fría enfrentó al Deportivo Pasto en el Campin donde logró hacerse con los 3 puntos después de un gol de Santiago Giordana, pero la noticia más importante pasó por el regreso de Leonardo Castro a los terrenos de juego después de superar una ruptura de peroné sufrida a mediados del semestre anterior.

Con el regreso de Leo vuelven también las ilusiones de los hinchas azules que ven en su goleador la pieza clave faltante para que el equipo retome el rumbo y pueda meterse en el grupo de los ocho que ya no está tan lejos, ya que con la victoria quedaron a dos puntos del grupo de clasificados.

Sin embargo, el momento más importante fue cuando en rueda de prensa a Leonardo Castro le preguntaron sobre las posibilidades de renovación.